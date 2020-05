El fabricante de trenes CAF ficha a una exconsejera de Competencia con un expediente sancionador abierto

Primer fichaje de una gran empresa entre ex consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el súperegulador creado en 2013. El fabricante vasco de trenes y autobuses eléctricos Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha anunciado este viernes que someterá a la aprobación de la junta de accionistas del próximo 13 de junio el nombramiento como vocal de la ex vicelehendakari del gobierno vasco durante diez años (1999 y 2009) y ex consejera de la CNMC Idoia Zenarrutzabeitia.

Zenarrutzabeitia, que fue consejera de la CNMC hasta septiembre de 2017, va a ser nombrada vocal del grupo en representación de Kutxabank, dueña de un 14% de las acciones de CAF y segundo accionista del grupo, por detrás de sus trabajadores (25%). Se da la circunstancia de que esta compañía tiene abierto un expediente sancionador del organismo desde agosto de 2018 por posibles prácticas anticompetitivas que está pendiente de resolverse.

En septiembre de 2018, el organismo anunció la apertura de un expediente sancionador a ocho empresas (entre ellas CAF) y cuatro directivos tras detectar "prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de los servicios de suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de seguridad, de control y gestión del tráfico, de comunicaciones y de protección ferroviaria para la red de ferrocarril convencional y de alta velocidad ferroviaria en España".

Una de las empresas inspeccionadas en las pesquisas previas a la apertura de ese expediente fue una filial del grupo vasco, CAF Signalling, SLU. "CAF está ejerciendo las acciones legales que le asisten para la defensa de sus intereses, desconociendo hasta este momento las conductas y prácticas que se imputan a CAF Signalling, S.L.U. y a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. La investigación sigue abierta a 31 de diciembre de 2019", explica en sus últimas cuentas la empresa, que el año pasado recibió una multa millonaria en Brasil por amañar contratos y fue condenada por fraude en licitaciones en ese país.

Tal y como recuerda el grupo vasco en su informe sobre la propuesta de nombramiento, "Dña. Idoia Zenarrutzabeitia es licenciada en Derecho, con especialidad jurídico-económica, por la Universidad de Deusto. Posee una amplia trayectoria en el ámbito político, donde llegó a ocupar, entre otros, los cargos de Diputada en el Parlamento Vasco y Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco. Ha sido, asimismo, Consejera de la Comisión Nacional de Energía y, posteriormente, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia hasta el año 2017. En la actualidad es miembro de la Junta de Patronato de varias EPSV de la BBK".

Zenarrutzabeitia, cuyo nombramiento en la extinta comisión de Energía y en la CNMC auspició su partido, el PNV, estuvo inicialmente adscrita a la Sala de Competencia de la CNMC, aunque a finales de 2015 pasó a la sala de Regulación del organismo.

Entrada de Mayoral

En la junta del 13 de junio, CAF también dará un puesto en su consejo al grupo textil andaluz Mayoral, propietario del 5% del grupo, y que estará representado por su propietario, Manuel Domínguez de la Maza.

Entre el resto de puntos de asamblea de la compañía guipuzcoana figura la propuesta de, a pesar de la crisis, repartir un dividendo de 0,842 euros por acción a cuenta de los resultados de la compañía de 2019. Se trata de un importe un 10% superior al abonado el año anterior, informa Europa Press.

El grupo que preside Andrés Arrizcorreta celebra su junta después de la reciente irrupción en su capital del multimillonario Daniel Bravo Andreu, antiguo accionista de la farmacéutica Almirall, que en febrero tomó un 3% de la firma, que en marzo elevó hasta el 5% aprovechando el desplome generalizado de las bolsas por la crisis del coronavirus.

La junta de CAF estará marcada por la crisis sanitaria y económica que afronta con una cartera de pedidos récord de 9.000 millones de euros y que, según informó recientemente, está logrando sortear sin necesidad de recurrir a ERTEs en sus plantas.