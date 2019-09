El fabricante brasileño Embraer entrega el primero de sus mayores aviones

La compañía aeronáutica brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, le entregó este jueves a la aerolínea brasileña Azul el primer aparato del modelo E195-E2 salido de sus plantas y que constituye el mayor avión comercial producido por la empresa, con capacidad para 146 pasajeros.

La entrega fue formalizada en una ceremonia especial en la planta de Embraer en la ciudad de Sao José dos Campos que contó con la participación del fundador de Azul, David Neeleman, del presidente de la tercera mayor aerolínea del país, John Rodgerson, y del presidente de Embraer para la Aviación Comercial, John Slattery.

Azul, que hace cinco años encomendó 51 aviones del modelo E195 de segunda generación (E2) de Embraer en un negocio valorado en 3.200 millones de dólares, será la primera aerolínea del mundo en operar este avión, que no sólo es el mayor de tipo comercial fabricado en el país sino también el más económico en uso de combustible.

Hasta ahora el mayor avión comercial de Embraer, líder mundial en aviones de tamaño mediano para vuelos regionales, era el E195 de primera generación, con 38,65 metros de largo, capacidad para 124 pasajeros y autonomía de vuelo de 4.077 kilómetros.

Los modelos de la segunda generación de este avión (E195-E2), que debuta comercialmente en octubre, tienen 41,5 metros de largo, capacidad para 146 pasajeros y una autonomía de vuelo de 4.600 kilómetros.

Según Embraer, que presentó el primer prototipo de este aparato en marzo de 2017, su nuevo modelo es "el más eficiente del mundo en aviones comerciales para rutas domésticas" ya que sus avanzadas tecnologías le permiten reducir los costos operacionales en un 25 %, por el menor consumo de combustible.

Rodgerson afirmó que el modelo le permitirá a Azul ofrecer nuevos destinos, por su mayor alcance, y reducir las tarifas, por el menor costo de operación.

"No escogimos Embraer por ser una empresa brasileña sino por que confiamos en que encomendamos la aeronave más apropiada para nuestra flota. Se trata de la mejor aeronave, la más económica y un producto que nos permite hacer una gran renovación de la flota", afirmó el presidente de Azul en rueda de prensa.

"Hay ciudades a las que hasta ahora no podíamos volar o porque el A320 (Airbus) es muy grande o porque el E195 no tenía autonomía o no era económico. Son ciudades lejanas, porque Brasil es muy grande, y a las que no podíamos acceder porque el E195 sólo es rentable para vuelos de menos de tres horas por los costos del combustible", dijo por su parte Neeleman.

"Ahora, con el E195-E2, podemos operar rutas que nunca volamos. Este avión nos abre un mundo de posibilidades", dijo el fundador de Azul, aerolínea que espera recibir otros cinco modelos del aparato este mismo año.

El E195-E2 ya fue certificado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y por la European Aviation Safety Agency (EASA).

Hasta junio pasado, Embraer había recibido 124 encomiendas de este avión de cinco aerolíneas: Azul (51), la irlandesa Aercap (45), la estadounidense Aircastle (13 pedidos), la nigeriana Air Peace (10) y la española Binter Canarias (5). La KLM Cityhooper anunció este año su intención de compra de 35 aparatos.

"La entrega de hoy es muy especial porque se trata de la mayor aeronave comercial que producimos y que, sin dudas, es el aparato ideal para el modelo de negocios de Azul", dijo Slattery.

Azul, fundada en 2008 y controlada por Neeleman, un empresario estadounidense de origen brasileño que también fundó la Jetblue, asumió desde 2012 la condición de tercera compañía de transporte aéreo en Brasil, después de Latam y de Gol.