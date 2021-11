La falta de semiconductores obliga a parar dos semanas en Volkswagen Navarra

Pamplona, 24 nov (EFE).- Volkswagen Navarra ha comunicado que suspenderá su producción del 29 de noviembre al 12 de diciembre por la falta de semiconductores, una situación que, según han indicado desde el comité de empresa, podría alargarse algún día más.

En un comunicado dirigido a la plantilla indica que la fábrica suspenderá la producción dos semanas, del 29 de noviembre al 12 de diciembre, si bien el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales(UGT), ha apuntado que mañana se les notificará si el parón se alarga algún día más estando en duda qué sucederá el 13 de diciembre.

Desde de la empresa no han podido concretar este aspecto puesto que “la situación en todo el sector de la automoción y de todo el sector industrial en general es de incertidumbre” y están valorando la situación "semana a semana".

En concreto, ha señalado Morales, la suspensión de la actividad se debe a la falta de un microchip que acciona la llave del Climatronic, que llega directamente desde Tailandia.

“Hasta ahora esta falta nos afectaba en un día o dos, pero este impacto tan fuerte nunca habíamos tenido”, ha comentado señalando que a lo largo de los últimos meses ha habido escasez también de otros chips como el que acciona la pantalla táctil de la radio o la caja de cambios.

Esta situación prolongada de suspensiones en la actividad, ha señalado el presidente del comité, está afectando “de manera seria” a la plantilla, pues ha generando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que está reduciendo los ingresos.

“Si además le sumamos la falta de pago por parte del SEPE de las prestaciones desde el mes de junio la preocupación en muchos casos de la plantilla se está convirtiendo en una cierta angustia porque hay muchos pagos que hacer y pocos ingresos” dándose “situaciones dramáticas”, ha agregado.

“Hay una situación de estrés en la plantilla porque hemos pasado de una crisis social y sanitaria y ahora estamos en una crisis económica”, ha comentado subrayando que ahora deben trabajar en extender las garantías del ERTE “especialmente los primeros meses del año próximo porque todos vaticinan unos meses difíciles” y por ahora solo les cubre hasta el 31 de diciembre.

Por contra se ha mostrado muy tranquilo en lo referente a la garantía de empleo en base a los acuerdos firmados con la dirección de la empresa.

La falta del semiconductor del Climatronic, ha referido, “afecta a todos los modelos”, si bien algunos chips “puede hacer que coches salgan de manera incompleta y otros que ni siquiera puedan salir de la línea”.

Esta escasez de semiconductores, ha apuntado, es causante en parte de la acumulación de coches que se está produciendo en el exterior de la fábrica, pero la situación se debe principalmente a que “ahora mismo falta la bandeja del maletero, que viene de China y está en puerto bloqueada”, un problema que desde la empresa han asegurado que es “puntual, no estructural” y se solucionará “en las próximas fechas”.

Según han informado desde UGT, al ser dos semanas completas de cierre se requiere tapar coches y otros elementos el viernes 26 con voluntarios, principalmente en Montaje, y a lo largo de esos días se definirán tareas de poca afectación como purgar masillas.

Asimismo, trabajará con 5 o 6 personas en turno de mañana y tarde los días 29 y 30 de noviembre, el día anterior al arranque de la producción acudirá un grupo algo mayor al habitual para retirar los plásticos y habrá trabajos de mantenimiento puntuales.

En la reunión mantenida esta mañana la empresa les ha trasladado que no puede atender la petición del comité de que no sean descontadas las cantidades del ERTE “ya que no es posible informar a Seguridad Social y al SEPE una nómina que no se ajusta a lo realmente abonado” porque esto “tendría afectación en las bases de cotización”.

Desde UGT, han indicado, “se han solicitado medidas alternativas que puedan ayudar a paliar la situación como el pago de la cantidad que se acuerde a finales de este mes y que se refleja en el acuerdo de calendario para el segundo semestre”.