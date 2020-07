Feijóo pide al Gobierno que “deje de engañar” a Alcoa y salve los empleos

Santiago de Compostela, 4 jul (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este sábado al Gobierno central que “deje de engañar” a Alcoa y a los gallegos y tome las medidas necesarias para fijar un precio eléctrico rentable que permita evitar el ERE que afectaría a 534 trabajadores de la fábrica de San Cibrao.

Tras una reunión que se ha prolongado durante más de dos horas con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao, la única fábrica de aluminio primario que queda en España, Núñez Feijóo ha remarcado que Galicia ofrece diversas propuestas para salvar los puestos de trabajo mientras el Gobierno no muestra “un mínimo” de implicación.

La primera opción para la Xunta parte de que el Gobierno fije un precio energético que haga viable la fábrica y, entonces, “si Alcoa con ese precio energético no quiere retirar el ERE, pues que deje paso a un nuevo operador” que pueda establecerse en A Mariña.

Núñez Feijóo ha emplazado a que el Ejecutivo estatal emplee la reunión convocada para el próximo martes entre el Gobierno central y los trabajadores, “a la que la Xunta no fue invitada”, para fijar un precio de entre 30 y 38 euros para la energía.

Con todo, el presidente gallego ha explicado que si el Gobierno precisa “aún más tiempo” para fijar este nuevo marco energético, la Xunta propone que el Gobierno central destine parte del fondo aprobado para empresas estratégicas con problemas de solvencia por la Covid-19 al “rescate” temporal de la factoría de aluminio de San Cibrao de la multinacional Alcoa.

Las medidas deben tomarse de forma inminente porque “en este momento estamos en una situación cada día más cerca del ERE y cada día más lejos de una tarifa eléctrica” como la que prometiera en campaña electoral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la Xunta, “no podemos ofrecer más propuestas” por lo que es hora de que el Gobierno actúe, ha dicho. “Espero y deseo que no se siga jugando con A Mariña y que no se siga intoxicando sobre que esto es un problema” industrial cuando la realidad es que es un problema energético", ha proseguido Núñez Feijóo.

Consultado por las declaraciones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que esta mañana en A Coruña ha pedido a la Xunta de Galicia que no use a Alcoa “como un instrumento electoral”, Núñez Feijóo ha asegurado que él no tiene “interés” alguno en introducir esta problemática en la carrera hacia las urnas ya que le gustaría que estuviese solucionado antes del día 12.

“Me gustaría y me encantaría que solucionásemos esto de forma inmediata” porque en la provincia lucense, “hay gente que no puede dormir porque se queda sin trabajo en las próximas semanas”, ha insistido al respecto.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao (Lugo), José Antonio Zan, ha agradecido el apoyo de la Xunta con la aprobación de un plan que declara el sector como “esencial y estratégico” y que le dará prioridad en la gestión de solicitudes y ayudas porque todo el respaldo es necesario pero no suficiente.

“Estaremos satisfechos cuando tengamos concreciones, pero las necesitamos por escrito. Estaremos satisfechos cuando esto esté resuelto de verdad, mientras tanto, los apoyos nos vienen bien”, ha sostenido el representante sindical.

El comité de empresa mantiene expectativas respecto a la reunión del próximo martes de la que esperan que salga la “estabilidad” que llevan “muchos años” reclamando al Gobierno aunque para ello fuese necesario “intervenir” la empresa.