Feijóo pide un IVA superreducido transitorio para impulsar el turismo

Madrid, 18 may (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se establezca un IVA superreducido de forma transitoria en el segundo semestre de este año para incentivar el consumo y reactivar el sector turístico.

Al tiempo, ha exigido al Gobierno que dé más peso político al turismo y que se establezcan prioridades porque antes que una "gran revolución" con los coches eléctricos tienen que venir los turistas extranjeros a España.

En el Foro HotusaExplora, organizado por este grupo hotelero, el presidente gallego ha dicho que es preciso incentivar el consumo y abaratar determinados servicios turísticos de forma transitoria durante este segundo semestre y "probar a ver qué ocurre" porque está convencido de que no bajará la recaudación.

"Prioricemos los sectores que nos interesan y no queramos ser los primeros de la clase en sectores que son costosos (como el coche eléctrico) y no están maduros para hacer inversiones de este tipo".

El sector turístico no es "una prioridad política" para el Gobierno central, al que reprocha también "que no haya elaborado un plan para la reactivación del sector aprovechando los fondos del Next Generation (el plan de la UE para reactivar la economía tras la pandemia)".

En su opinión, el turismo nacional "no va a tener problemas", pero si España necesita 85 millones de turistas "lo primero que hay que trasladarles es que vienen a uno de los lugares mas seguros del mundo".

A este sector, ha añadido, no se le ha dejado trabajar "por una decisión gubernamental", por lo que ha apostado por ayudas directas a los ciudadanos para consumir en hoteles nacionales, tal como ha hecho la Xunta en Galicia.

Finalmente ha defendido que es fundamental el pasaporte verde de la UE para empezar a dinamizar el sector y ha apostado por que las pruebas PCR sean gratuitas.