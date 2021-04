Los floristas prevén vender 4,2 millones de rosas por Sant Jordi en Cataluña

Barcelona, 16 abr (EFE).- El Gremio de Mayoristas de Mercabarna-Flor y el Gremio de Floristas de Cataluña prevén iniciar la senda de la recuperación en la festividad de Sant Jordi, el próximo día 23, con la venta de 4,2 millones de rosas, cifra muy superior al 1,2 millones vendido el año pasado, pero aún lejos de los 7 millones de 2019.

Con el formato adaptado a las restricciones de la COVID-19, en municipios como Barcelona la "diada de Sant Jordi", en la que es tradicional el regalo de rosas, la celebración se alargará durante tres días, del miércoles 21 al viernes 23, pues los floristas podrán instalar paradas enfrente de su tienda para "esponjar" y evitar aglomeraciones.

En una rueda de prensa en Mercabarna-Flor, la concejala de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Haciendo del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín; el presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-Flor, Miquel Batlle; y el presidente del Gremio de Floristas, Joan Guillén, han destacado que este Sant Jordi estará "más profesionalizado", dado que únicamente los floristas estarán autorizados para vender rosas, mientras que entidades y asociaciones no podrán hacerlo.

El presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-Flor, que ha pronosticado que la recuperación de las ventas no se logrará totalmente hasta 2023, ha augurado que las ventas en línea seguirán creciendo, como ya lo hicieron el año pasado, y representará cerca de un 20 % del total.

Asimismo, ha explicado que el precio de las rosas, procedentes mayoritariamente de Colombia, Países Bajos y Ecuador, aumentará un 10 %, aunque no repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos y lo asumirán mayoristas y floristas.

Sobre el incremento de precios, Batlle ha explicado que se debe a problemas de abastecimiento relacionados con la situación de la pandemia, que reduce el volumen de vuelos regulares, y las condiciones climáticas en los países de origen de la flor, así como el aumento de la demanda en el mercado estadounidense por la campaña del Día de la Madre.

En cuanto a las variedades más comercializadas, las clásicas de color rojo, como la Freedom y la Red Naomi, siguen siendo las preferidas y acaparan el 95 % de las flores de Sant Jordi, mientras que colores como el blanco, en agradecimiento al personal sanitario durante la pandemia, también tendrán su hueco.

En el caso de la producción catalana de rosas, Batlle ha señalado que solo representará un 3 % del total y ha lamentado: "La rosa de Cataluña, por desgracia, es prácticamente residual, quedan dos o tres productores, como mucho, en el Maresme. No hay relevo generacional, la presión demográfica ha hecho que los campos se vayan vendiendo y producir como agricultor no es fácil, por lo tanto no hay producción. Ahora todo son empresas que producen en zonas muy concretas del mundo y se han especializado en esto".

"Queremos que sea un Sant Jordi sostenible, seguro, y será un poco diferente porque será un poco más profesionalizado", ha explicado, por su parte, Ballarín, que ha señalado que la diada será "más selecta" por la de venta exclusiva de flores por parte de los floristas.

En su intervención, la concejala también ha reivindicado que la jornada sirva para apoyar al sector de la flor, especialmente afectado por la pandemia y las pocas celebraciones: "Es un momento especialmente complicado para el sector, hay pocas bodas, bautizos, comuniones y banquetes. Ya no estaba en una buena situación y está sufriendo un momento aún más complicado".

Finalmente, el Gremio ha reivindicado un Sant Jordi de "proximidad" y ha pedido que la ciudadanía compre las rosas en establecimientos de su entorno.

En este sentido, ha explicado que el Gremio ha habilitado una página web donde la población puede consultar las floristerías cercanas, así como los arreglos que prepara cada una y los rangos de precio.

Guillén también ha aprovechado para celebrar que este año los floristas sean los únicos autorizados para vender rosas y ha pedido que se siga combatiendo el "intrusismo" en las próximas ediciones.