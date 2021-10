La flota de la UE podría quedar fuera de las aguas de Marruecos en diciembre, según la CE

Bruselas, 28 oct (EFE).- La flota europea podría dejar de faenar en aguas marroquíes si no se presenta de aquí al 16 de diciembre un recurso contra la reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, dijo este jueves una representante de la Comisión Europea.

Bruselas admite que hay riesgo de retraso en la firma del pacto de pesca con Mauritania

Saber más

"Si no hay apelación, la flota europea no podría seguir pescando en la zona afectada por el acuerdo a partir de mediados de diciembre. El Consejo debe decidir si va a presentar un recurso o no", indicó la representante del Ejecutivo comunitario en un debate en la comisión de Pesca de la Eurocámara.

Bruselas decidirá después, teniendo en cuenta la posición del Consejo y del PE, si recurre la decisión, puntualizó.

El pasado 29 de septiembre, el Tribunal General de la UE anuló los acuerdos de asociación y de pesca entre la UE y Marruecos al dar la razón al Frente Polisario, que los había impugnado por explotar recursos del Sáhara Occidental, y señaló que es necesario su visto bueno para aplicar ese tipo de pactos a ese territorio.

En cambio, decidió que los acuerdos sigan vigentes al menos durante dos meses, tiempo para interponer un recurso de casación, o hasta la fecha en que el Tribunal de Justicia de la UE, la más alta instancia judicial comunitaria, dictase una sentencia definitiva.

Algunos eurodiputados pidieron hoy aclaraciones sobre el posible recurso contra la decisión de la Justicia europea.

El representante del Consejo en el debate señaló por su parte no estar capacitado para pronunciarse sobre el tema, algo que "lamentó" el presidente de la Comisión de Pesca, el eurodiputado liberal Pierre Karleskind.

Por otra parte, la Comisión Europea insistió este jueves en que el Frente Polisario se negó a participar en la consulta a la sociedad civil organizada antes de concluir el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, en vigor desde julio de 2019 y que beneficia a unos 130 buques europeos.