El FMI se esforzará por alcanzar un acuerdo con Argentina para mayo

Washington, 3 feb (EFE) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que se esforzará por alcanzar un acuerdo con Argentina sobre un programa económico que pueda respaldar y que debería permitir reprogramar los vencimientos de la deuda con el organismo.

"El ministro (Martín) Guzmán reiteró la semana pasada que las autoridades (argentinas) desean completar estas negociaciones para mayo de este año, y continuaremos haciendo todo lo posible para cumplir con el calendario del ministro", dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz del FMI, Gerry Rice.

"Todavía no tenemos un cronograma preciso para un eventual acuerdo sobre un programa respaldado por el FMI", dijo no obstante el portavoz, que no fue muy claro sobre las posibles fechas.

Rice dijo que se espera que "en las próximas semanas" se lleve a cabo una nueva misión oficial del FMI para avanzar en las negociaciones del programa, que será virtual por cuestiones de "seguridad de todos, del lado argentino y del nuestro".

Sin embargo, no descartó que, también "en las próximas semanas" una misión argentina pueda visitar igualmente Washington.

"No tengo un momento preciso para eso y no querría especular sobre ninguna fecha, pero entendemos que esa es la intención", agregó.

Rice aclaró que lo que se está negociando es de un plan económico que permita la concesión de una línea de crédito dentro de lo que se denomina Acuerdo de Facilidades Extendidas.

El propósito de las autoridades argentinas es cerrar un acuerdo con el FMI para refinanciar deudas con ese organismo por unos 44.000 millones de dólares para dilatar los pagos y otorgar cierta estabilidad a la segunda mayor economía suramericana.