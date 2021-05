Ford Almussafes afronta junio a medio gas por la aplicación del ERTE

Valencia, 30 may (EFE).- La planta de Ford Almussafes (Valencia) afronta este mes de junio con diez jornadas de expediente de regulación temporal de empleo en operaciones de vehículos y once días en motores, tras el adelanto del calendario previsto para julio.

Además, en motores, la última semana de mayo ha concluido con dos días de paralización de la actividad.

Las fechas de aplicación del ERTE, que están sujetas a cambios, indican que la segunda semana de junio (del 7 al 11) se parará en operaciones de vehículos, motores y mecanizados, mientras que los días 14 y 15 y del 28 al 30 también lo hará la fabricación de coches, que ocupa al grueso de los trabajadores.

El programa de producción y el calendario de producción se revisaron esta semana y se adoptó la decisión de adelantar los días de aplicación del expediente de julio a junio debido al descenso acusado de la demanda.

De forma adicional a los días de suspensión, se paran las actividades productivas relacionadas con la furgoneta Transit Connect y se suspende toda la actividad productiva en el turno de noche desde abril a junio. Para evitar que afecte de manera permanente a los trabajadores del turno de noche, se aplica la rotación entre turnos donde sea posible.

Este ERTE comprende veinte días de aplicación y la suspensión de la actividad del turno de noche y de la fabricación de la furgoneta Transit Connect durante dos meses y medio (alrededor de 30.000 unidades), y cuando fue aprobado concluía en julio.

No obstante, con el adelanto a junio de los cinco días de ERTE previstos para julio ya no quedan jornadas completas de parada para el mes de julio, aunque podrá haber días en que un turno (1.400 empleados) no trabaje.

Según el presidente del Comité de empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel, si la empresa necesita más días adicionales de parada, habrá que liquidar el ERTE en vigor y poner en marcha la negociación de otro expediente, una posibilidad que está sobre la mesa dado que la solución a la crisis de los microchips no se espera a corto plazo.

El ajuste en la planta de Ford Almussafes (Valencia), que tiene unos 7.000 empleados, está motivado por la falta de suministro de semiconductores (chips que se montan en diferentes elementos del vehículo) a nivel mundial.

Por otra parte, está previsto que a partir de la segunda semana de junio, en las instalaciones de la planta se administre la vacuna contra el coronavirus a los trabajadores y unos 5.000 podrían ser inmunizados.