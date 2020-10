Ford Explorer ST-Line: saber americano XXL con etiqueta Cero

Madrid, 28 oct (EFE).- Dos décadas después de que el Ford Explorer dejara de venderse en España, la marca estadounidense vuelve a traerlo a España con un potente motor híbrido enchufable y con espacio para siete personas.

Su objetivo es restar ventas a los SUV grandes premium con esa tecnología de electrificación que en nuestro país recibe la etiqueta Cero emisiones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El precio (79.350 euros, sin descuentos) puede alejar a muchos de su posible compra y llevarles a las marcas alemanas, aunque éstas le cobrarán por lo mismo unos 20.000 euros más.

Antes de que lo hagan, explicarles que Ford aplica un descuento de 6.050 euros, a los que además se pueden sumar otros 1.475 euros por financiar con la marca (si es una multiopción la cantidad asciende a 1.800 euros).

Por si esto no les convence, el Explorer lleva todo de serie gracias a la terminación ST-Line. No hay opcionales, lo que no es lo habitual en las marcas de la competencia.

Sale de fábrica con tapicería de cuero, siete asientos, caja automática de convertidor de par de 10 velocidades con levas en el volante, techo panorámico deslizante, cuadro digital personalizable de 12,3 pulgadas, pantalla del sistema de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas o conectividad wifi para 10 dispositivos.

También asientos térmicos en la primera y segunda fila (solo calefactables), climatizador tri-zona, sistema de sonido de alta gama con 14 altavoces y 980 vatios, tomas USB delante y en la segunda fila y todas las ayudas a la conducción que ofrece actualmente Ford y por las que este SUV ha obtenido las cinco estrellas Euro Ncap.

Está propulsado por un motor de gasolina V6 de tres litros con 357 CV, al que han acoplado otro eléctrico de 100 CV. Al contrario, de lo que sucede en otros híbridos enchufables (PHEV) la potencia conjunta sí es la suma de ambas: 457 CV, con 825 Nm de par.

El conjunto motriz lo completa una batería de iones de litio de 13,6 kWh, con la que el Explorer puede recorrer hasta 42 kilómetros con cero emisiones y registrar un consumo mixto de 3,1 l/100 km.

Nosotros lo hemos probado hoy en una ruta por la Comunidad de Madrid de casi 85 km, de los que 42,6 km los hemos hecho en modo eléctrico, gracias a que en la batería teníamos autonomía para 34 km.

El gasto que ha reflejado el ordenador ha sido de 6,7 l/100 km, una cifra que no está mal para un todoterreno de 5,07 metros de largo, 1,88 metros de alto y 2,30 metros de ancho (2,11 metros con los espejos cerrados), con un peso de 2.518 kilos.

A pesar de sus medidas, el Ford Explorer se maneja bien (para aparcar tenemos el sistema autónomo Active park assist 2) y es muy confortable para el día.

La amortiguación no es tan blanda como suele ser habitual en los coches americanos, donde la sensación de flotación es mayor, lo que se agradece en las curvas.

El coche transmite estabilidad en los cambios de apoyo y no hay que temer extraños siempre que respetemos los límites de la física.

El tacto de frenado no es tan esponjoso como suele ser en los híbridos enchufables, pero requiere de una mayor presión sobre el pedal para respetar las distancias y colocar el coche antes de los giros cerrados, ya que las aceleraciones que podemos lograr son de las denominadas fuertes, especialmente en el modo de conducción deportivo.

Dispone de cuatro modos de conducción eléctricos (EV auto, EV now, EV later y EV charge), que en algunos casos se pueden simultanear con los que se accionan desde la rueda Drive Mode que hay junto a la palanca de cambios: Normal, ECO, Sport -para carretera- y resbaladizo, campo, nieve y tierra -para conducción offroad-.

Por lo que respecta al interior, destaca el uso de materiales de calidad, la tecnología (con la aplicación Ford se puede programar la recarga, calefactar el coche, conocer su estado) y la amplitud (el maletero con las tres filas desplegadas es de 330 litros, 1.137 litros con dos filas y 2.274 litros solo con la del conductor).

El acceso a la última fila se hace por los laterales de la segunda -la banqueta del medio no se mueve- y cuenta con dos escalones a cada lado para un fácil acceso, que no es tanto, ya que los pasos de rueda restan hueco para hacer la maniobra.

En recargar la batería se tardan 5 horas y 50 minutos en un enchufe doméstico, mientras que en un wallbox de 7 o de 11 kW el tiempo se reduce a 4 horas y 30 minutos.

En definitiva, Ford ofrece un SUV de siete plazas con acabados premium y un potente y eficiente motor híbrido enchufable para los que buscan espacio y viajar de la manera más confortable a un precio inferior a lo que se estila actualmente.

Por Javier Millán Jaro