El foro de jóvenes empresarios ensalza a las firmas con compromiso social

Murcia, 19 nov (EFECOM).- La segunda jornada del foro The People Companies en Murcia, que aúna el 22 Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios y Región Startup, ha puesto en valor este viernes a las mercantiles comprometidas socialmente en una mesa redonda con ejemplos de compañías exitosas con personas con discapacidad como público objetivo.

Ha mostrado el ejemplo de Timpers, una empresa de zapatillas que comenzó a fabricarlas para ciegos y más tarde incluyó a personas con discapacidad con su plantilla.

La consejera delegada de Secret Sound, Esther Pina, ha explicado que la creó con la idea de que fuera un sello discográfico para músicos con pocos recursos y acabó orientándola a organizar conciertos para personas sordas.

Tras la interrupción por la pandemia de covid, su negocio ha vuelto a programar giras para hacer accesibles los eventos para personas con discapacidad.

El fundador de Be my Vega, Antonio Sánchez, que además ha recibido junto a Stay my Way el premio al mejor discurso de presentación de su empresa, ha afirmado que ofrece soluciones tecnológicas para que personas con discapacidad puedan acceder a la educación con la misma calidad y posibilidades que el resto de la población.

En otra mesa redonda se ha debatido sobre las tendencias actuales en el mundo del trabajo, cómo afecta la transformación digital a las compañías y si la tecnología crea o destruye empleo.

Todos los ponentes han estado de acuerdo en que la tecnología "transforma" puestos de trabajo de forma que elimina menos de los que genera, en palabras del director regional de Glovo para Levante, Alvar García.

En una de las ponencias de la mañana, el creador de Ideafoster, Pau García, ha ofrecido a las empresas consejos para adaptar su comunicación a la forma de consumir de los clientes en 2021, cuando, según sus datos, se ven en Europa más minutos de vídeo en Tik Tok que en Youtube y se subcontratan demasiado las labores de comunicación.

En otra, Inés Oliveira, jefa global de Telefónica Open Future SuperHeroes, ha desarrollado el proyecto para impulsar a las empresas emergentes de la multinacional de las telecomunicaciones española al ofrecer espacios de trabajo en 19 ciudades, programas de aceleración, oportunidades de ampliar los contactos o de internacionalización destinados a proyectos tecnológicos gracias a la potencia de la compañía.

En la clausura, la consejera murciana de Empleo, Empresa y Universidades, Valle Miguélez, ha avanzado que el año que viene se celebrará de nuevo en Murcia otra edición del evento.

"Murcia es una comunidad emprendedora y desde las instituciones debemos contribuir a situarla como referente de emprendimiento tecnológico", ha expresado antes de sostener que el Gobierno regional "sabe escuchar" y "está del lado" del ecosistema emprendedor, con cuyos agentes su departamento está elaborando la Agenda de Emprendimiento 2022-2025, que se presentará en las próximas semanas. EFECOM

