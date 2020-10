Fundación SERES celebra RADARSERES 2020 para impulsar la innovación social y el compromiso empresarial

Repsol, Atlantic Copper, GSK o Santander España, participantes en la primera jornada

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación SERES ha celebrado este lunes en un formato 100% digital la segunda edición de Radarseres, un encuentro que ha reunido a presidentes, CEOs, directivos y expertos en impacto social de todo el mundo que han coincidido en visibilizar e impulsar la innovación social y el compromiso de las empresas al profundizar en el papel de las compañías como actores en la transformación social, especialmente en el nuevo entorno post-covid.

Entre los ponentes se encontraba el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; la presidenta de GSK, Cristina Henríquez de Luna; o el CEO Santander España, Rami Aboukhair.

La jornada ha comenzado con el diálogo entre el presidente de Fundación SERES, Francisco Román y el de Repsol, Antonio Brufau, para abordar las claves del liderazgo responsable ante los nuevos retos que ha traído la COVID-19.

En su intervención, Román ha insistido en que "el liderazgo tiene que ver con decisiones, con hacerse cargo de una situación emocional" recordando que en SERES han celebrado "semanalmente desayunos con líderes que han reflexionado sobre cómo dar continuidad al negocio y reconstruir capacidades competitivas". "En esas conversaciones todos los líderes han subrayado la importancia de hacerlo desde el propósito, dotándolo de coherencia. Han hablado de generosidad, talento y actitud personal", ha enfatizado.

Por su parte, Brufau ha afirmado que "los tiempos están cambiando a una velocidad muy acelerada. Primar resultados se ha demostrado que no es adecuado". Por ello, ha defendido que "hay que pasar a un modelo de generación de riqueza inclusiva. Un capitalismo inclusivo que deja espacio al líder con propósito".

Además, ha insistido en cómo la compañía había actuado en medio de la emergencia sanitaria haciendo hincapié en "la priorización en la seguridad de las personas, con la garantía de que todos nuestros activos estuviesen operando y dando servicio a la propia sociedad" y ha apostillado que el propósito "es desde hace tiempo la descarbonización y esta crisis nos ha cogido en un momento de transformación de la compañía".

"En un futuro para responder a este propósito que demandan inversores, sociedad y accionistas nuestra estrategia pasa por 4 pilares: sostenibilidad, cero emisiones de carbono, gran compañía de generación renovable y cliente como responsable de sus decisiones energéticas", ha insistido.

Con la vista puesta en repensar el propósito empresarial, a juicio del consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, "las personas y el sentimiento de que están siendo cuidadas por la empresa o la organización en la que trabajen, son la clave. Para ello deben tener confianza en la organización, que debe exudar credibilidad. La credibilidad no se puede improvisar, viene de lejos. Y aquí la comunicación es esencial en ambos sentidos, comunicación para detallar todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo y para escuchar".

"El liderazgo debe ser colaborativo, compartido, a todos los niveles, de forma que la empresa se parezca al cardumen en su funcionamiento; el banco de peces, de cientos o miles de peces que progresan en la misma dirección a idéntica velocidad y viran todos a la vez sin ninguno que aparentemente los lidere. Cuando una organización funciona de una forma parecida, los logros son asombrosos", ha defendido.

Mientras, la presidenta de GSK, Cristina Henríquez de Luna, ha compartido su experiencia y sus lecciones aprendidas de cómo la compañía está afrontando la emergencia sanitaria. En sus palabras "como líder de una gran organización cuya misión es trabajar para que las personas hagan más cosas, se sientan mejor y vivan más tiempo, siento una inmensa responsabilidad y reto de guiar a GSK a través de estos tiempos tan complicados. En un momento en que nuestra vida cotidiana se tambalea y no hay certezas, el papel del líder es más importante que nunca".

Y ha puntualizado que estos meses se ha trabajado "siendo consistentes con las 3 prioridades que hemos tenido y seguimos teniendo en esta crisis sanitaria: el cuidado de nuestra gente y nuestro entorno, asegurar la continuidad del negocio mientras nos adaptamos para el futuro y trabajar en la investigación y desarrollo de soluciones para esta pandemia. Es decir, nos hemos enfocado en la salud, que es lo que va a marcar nuestro futuro en lo personal, y también en lo profesional".

"Es ya hora de asumir que sin salud no podemos desarrollarnos como sociedad. Sin salud no hay economía, no hay estado del bienestar, no hay futuro", ha remarcado, para añadir que "la industria farmacéutica ha puesto en marcha un esfuerzo sin precedentes de manera colaborativa con gobiernos y otras instituciones para poder responder a este reto y está trabajando para desarrollar soluciones acortando plazos y haciendo en un año lo que se hacía normalmente en 10 años; esto es un ejemplo de cómo la Ciencia responde ante las necesidades urgentes".

DIGITALIZACIÓN Y APOYO A LAS EMPRESAS

Por su parte, el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha explicado que "en tiempo record digitalizamos la inmensa mayoría de nuestros procesos gracias a la potencia digital de nuestro banco y las capacidades tecnológicas de las que disponemos. Esa es nuestra digilosofía, la filosofía digital de Banco Santander, que aboga por poner la tecnología al servicio de las personas y las empresas, innovando en productos y servicios para que la operativa con el banco sea cada vez más segura y sencilla y sea el cliente el que elija dónde, cuándo y cómo relacionarse con su entidad financiera".

"A pesar del confinamiento y el distanciamiento social, hemos querido ofrecer el mismo servicio. Y, en este sentido, los canales digitales han sido claves para garantizar la normal operativa del banco. Por ejemplo, hemos realizado 600 operaciones ICO por hora y en un solo día registramos 650.000 operaciones con firma digital y 5.000.000 de consultas de posiciones. En la digilosofía, las personas son fundamentales. La cercanía con los clientes no es sustituible. Gracias a esa relación humana, hemos estado cerca de nuestros clientes", ha destacado.

Además, ha insistido en que los bancos están "a la altura de la situación porque estamos demostrando profesionalidad y responsabilidad". "Hemos jugado un papel determinante en esta crisis: siendo parte de la solución, inyectando liquidez a las empresas. No hay mejor solución que apoyar a las empresas porque son las que pueden mantener el empleo y, por tanto, proteger a las familias. Sin la empresa no hay salida a esta crisis. De ahí los 50.000 millones de euros que hemos concedido en Santander a empresas, pymes y autónomos, siendo líderes de los créditos ICO con una cuota del 27%", ha explicado.

Para finalizar, la directora general de la Fundación SERES, Ana Sainz, ha recogido las conclusiones de la jornada y ha hecho mención a la importancia de una empresa comprometida socialmente, con un liderazgo responsable y teniendo como motor la colaboración, elemento indispensable para hacer frente a los retos sociales, las nuevas brechas y colectivos especialmente vulnerables que ha traído la pandemia, una mirada largoplacista en las compañías se hace más necesaria que nunca para asegurar la integración del propósito con paso más firme.