La fusión Caixabank-Bankia avanza a buen ritmo, pendiente de autorizaciones

Barcelona, 29 ene (EFE).- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, asegura que la fusión con Bankia avanza a buen ritmo y que la operación, que se prevé que se materialice el primer trimestre del año, depende ahora de la concesión de las pertinentes autorizaciones de las entidades regulatorias y de competencia.

Gortázar ha explicado, durante la presentación de los resultados de 2020, que los equipos de ambas entidades trabajan actualmente en cuestiones preparatorias "sensibles", como la definición de la organización o el ajuste de plantilla y oficinas, temas de los que no ha ofrecido detalles.

"No podemos comentar el estado de la situación", ha precisado el directivo, que se ha mostrado "muy satisfecho" con el trabajo realizado hasta ahora.

De hecho, el consejero delegado ha dicho tener la sensación de que se está avanzando "muy rápido" teniendo en cuenta que la integración afecta a dos grandes entidades y que Bankia es, a su vez, fruto de muchas integraciones, por lo que la complejidad del proceso es aún mayor.

"Ahora no es que vayamos lentos, es que no hemos empezado. Los calendarios de fusión no dependen de los acuerdos de reparto de poder, sino de las autorizaciones del supervisor bancario y de Competencia y el Ministerio. Eso marca el ritmo de integración", ha subrayado.

Gortázar ha incidido en que puede ser que la complejidad del proyecto haga necesario que las autoridades competentes "se tomen algo más de tiempo" para tomar una decisión sobre el mismo, lo que hace que ahora se esté viviendo "un compás de espera" mientras se resuelven las autorizaciones.

En este sentido, ha precisado que no ve necesario que se impongan restricciones a la operación, ya que la competencia no se verá afectada.

Mientras estas autorizaciones no lleguen, lo importante, ha señalado Gortázar, es que CaixaBank y Bankia "sigan haciendo las cosas muy bien" de forma independiente.

La fusión de CaixaBank y Bankia supondrá la creación del mayor banco de España, con más de 20 millones de clientes, más de 50.000 empleados y 6.700 sucursales.

Gonzalo Gortázar considera que la nueva CaixaBank tendrá un tamaño "más que suficiente" para hacer frente a los principales retos del sector, por lo que no prevén ahora acometer nuevas operaciones en España.

Pronostica, eso sí, que habrá más operaciones de consolidación en el sector bancario tanto en España como en otros países europeos, entre ellos Portugal, donde CaixaBank opera a través de BPI.

El primer ejecutivo del banco ha recalcado que BPI, que ha logrado un resultado "excelente" en 2020, "no va a ser parte" de ese proceso de consolidación, ya que no lo necesita, al formar parte de un gran grupo que será aún "más potente" cuando se complete la fusión con Bankia.