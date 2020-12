Galán (Iberdrola) insta a actuar "ahora" en transición ecológica porque no basta con metas a largo plazo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que "no es suficiente" con establecer metas a largo plazo, sino que es necesario "actuar ahora", y hacerlo a través de "la acción conjunta de todos los agentes, a través de alianzas y asociaciones público-privadas, tales como el Moving for Climate Now".

En un evento organizado junto con Naciones Unidas, coincidiendo con el 5º aniversario del Acuerdo de París, Galán subrayó que "son necesarias más inversiones verdes y nuevas iniciativas medibles, que no solo beneficiarán al medio ambiente, sino que también ayudarán a la recuperación económica a través de nuevos empleos y tecnología".

En este sentido, la compañía prevé invertir 75.000 millones de euros hasta 2025, con los que duplicará su capacidad renovable hasta los 60.000 megavatios (MW) e incrementará en un 50% sus redes, contribuyendo al sostenimiento de alrededor de 500.000 empleos en el mundo.

Durante el encuentro, Galán ha entregado el Manifiesto 'Moving for Climate Now' a la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, informó la energética.

Esta declaración incide en la necesidad de pisar el acelerador de la transición ecológica y dar un paso más allá del objetivo de París, limitando el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, en lugar de a 2 grados centígrados, contemplado hace cinco años.

Este manifiesto incide en cinco palancas para impulsar el cambio: hojas de ruta a medio y largo plazo, alineación de los planes de recuperación con objetivos climáticos, aceleración de la descarbonización en todos los sectores económicos, soluciones basadas en la naturaleza y creación de alianzas.