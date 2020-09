Galán (Iberdrola) pide acelerar en la estrategia por el clima para dinamizar la recuperación

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán ha pedido acelerar en la aplicación de la estrategia por el clima, al tratarse de un elemento dinamizador de la recuperación que puede impulsar el crecimiento y el empleo.

"Hay que invertir y correr; no es lo mismo hacerlo en diez años que en cinco". Así lo ha manifestado durante su intervención en el pleno extraordinario 'Recuperación y reconstrucción de la economía española: desafíos y prioridades' organizado por la Cámara de Comercio de España.

A juicio de Galán, tanto la estrategia de descarbonizacion que ha hecho el Gobierno para 2050 como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 "van en esa direccion", y esto puede movilizar 240.000 millones de euros y crear 300.000 empleos.

En este sentido, ha abogado por adelantar los objetivos del PNIEC a 2025. "¿Y cómo acelerar?", se ha preguntado, señalando a continuación que uno de los cuellos de botella es el problema de las tramitaciones administrativas.

"Tenemos un sistema administrativo que trabajamos en serie; hasta que no se aprueba un papel no pasa a la siguiente ventailla. ¿Por qué no se pueden presentar todos a la vez? Es verdad que en muchos casos haremos un trabajo innecesario, pero adelantaremos todos esos trabajos", ha afirmado.

A juicio del presidente ejecutivo de Iberdrola, para salir de la crisis "hay que invertir" y hay que hacerlo de manera rapida con urgencia, "porque si no corremos nosotros hay otros que van a correr", y también de manera atractiva.

En su opinión, España debe evitar gasto e inversiones improductivas, y a los sectores que no tienen futuro hay que ayudarles para que tengan los menores problemas posibles, pero ha abogado por impulsar a los que tienen perspectivas más favorables. En este sentido, ha señalado que los dos ejes que han marcado la Comision Europea y el Gobierno español son "muy buena noticia: la economia verde y la digitalización.

A este respecto, ha indicado que la economia verde afecta a muchisimos temas y sectores, mejora la competitividad porque permite producir energía mas barata hoy que con fuentes tradicionales; reduce emisiones en contaminacion, mejora la balanza de pagos "y muchos de esos temas se pueden hacer en la España vaciada y no concentrándonos en las grandes urbes".

Tras señalar que España tiene un 'gap' en redes que ha pedido levantar, ha afirmado que España es de los pcoos países de Europa que tiene una infraestructura hidroeléctrica relativamente pequeñas, y ha abogado por reconvertirla hacia el almacenamiento.

"Podemos hacer un plan y esto va a movilizar muchísimo empleo en el sector de la cosntruccion y la instalación", ha dicho. También ha abogado por analizar cómo se puede transformar el sistema de transporte hacia un modelo más limpio, sobre todo en las ciudades. ¿Por qué no podemos electrificar todo el transporte y el reparto de mercancias? ¿Por qué no podenemos una normativa para que todas las ciudades españolas puedan hacerlo de forma mas rápida?", ha sugerido.

En lo relativo a la climatización, ha indicado que hay sistemas de climatizacion "inifitamente más eficientes" desde el punto de vista energético que las tradicionales calderas de carbon, además de mucho menos contaminante y permite mover la industria para construir bienes de equipo.

CUIDAR EL TRIÁNGULO ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y SOCIEDAD

Durante su intervención, Galán ha señalado la importancia que la empresa otorga al triangulo compuesto por accionstas, trabajadores y sociedad. "Hace años introdujimos el concepto de dividendo social. En momentos como este tenemos que hacer lo necesario para que la sociedad se beneficie de lo que podemos hacer, y parece que a los accionstas les gusta este modelo. Vamos a hacerlo, pero hay mucho por hacer todavía", ha reconocido.

"Son muy buenas noticias el plan de reconstrucción europeo de movernos hacia la economía verde; estoy encantado de que el Gobierno ha cogido esto como bandera de desarrollo, pero insisto: hay que correr correr y correr; no es lo mismo hacerlo en diez años que en cinco", ha concluido.