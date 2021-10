Galán: Si se incluyen costes adicionales a los precios habrá que ajustarlos

Oviedo, 22 oct (EFE).- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado este viernes que tanto el Gobierno como su empresa están a favor de que la industria española pueda tener unos precios competitivos, pero ha subrayado que si incluyen "unos costes adicionales a través de cualquier tipo de tasa o régimen fiscal obviamente habría que repercutirlos y ajustarlos".

En declaraciones a los periodistas en el Hotel de la Reconquista en Oviedo, donde esta tarde acudirá a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, Galán ha aseverado que Iberdrola, a lo largo de estos meses, ha estado manteniendo unos precios fijos a la industria española que nada tienen que ver con los precios que tiene el pool eléctrico.

En este sentido, ha resaltado que "el pool es un tema que afecta solamente al 10 por ciento de la energía que se consume en España, a los clientes que están en tarifa regulada, mientras que el 90 por ciento están sujetos a precios fijos gracias a sus acuerdos bilaterales".

Ha añadido que esta situación ha supuesto que la industria española se haya beneficiado de cerca de 2.000 millones, que en el caso de haber tenido que comprar la energía en el precio del mercado mayorista, al precio del pool, hubiera tenido que pagar mucho más.

"No parece razonable que un consumidor que tiene un consumo muy pequeño esté pendiente de cuánto vale cada hora el precio de la energía. En España tenemos unos pequeños consumidores que están sometidos a un mercado mayorista cuando los grandes consumidores no lo están al tener acuerdos bilaterales", ha subrayado Galán, que ha indicado que esta situación "solo" afecta al 10 por ciento de sus clientes mientras que el resto, unos seis millones, "no tiene que pagar esos 200 euros el megavatio".

El presidente de Iberdrola ha apuntado que quizá esta situación "no han sido capaces de explicarla adecuadamente" tanto las compañías eléctricas como el Gobierno pero ha apuntado que hay que evitar que los ciudadanos no estén expuestos a regímenes tan "volátiles".