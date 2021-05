Galicia aboga por un certificado de vacunación europeo para reactivar el turismo

Madrid, 19 may (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este miércoles por la creación de un certificado "único" en la UE que permita a los ciudadanos vacunados moverse "con libertad y sin ningún tipo de cautela" para poder reactivar el turismo.

En la inauguración de Fitur en Madrid, donde ha visitado el estand de Galicia junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Feijóo ha subrayado que este certificado sería "clave" para relanzar al sector y que las relaciones entre los europeos "vuelvan a ser un hecho real".

"Un certificado de vacunación es un certificado de salud pública que permite entrar y salir de un país como viene siendo habitual en algunos países que para entrar te exigen una serie de vacunas", ha sostenido Feijóo, y ha añadido que "cuanto más rápido tengamos ese certificado y cuantos más efectos tengamos, más movilidad y más reactivación autonómica".

"Nadie duda de que cuando un niño acude a la consulta de un pediatra, se le rellena la cartilla de vacunación y se acredita que está vacunado", ha aseverado el presidente gallego.

A su juicio, este certificado no produciría "una discriminación" permitir la libertad de circulación de los ciudadanos inmunizados frente a quienes no lo estén, ya que quienes no hayan podido recibir aún la vacuna podrán viajar con una prueba que acredite un resultado negativo, ha considerado.

Según Feijóo, Galicia podrá unirse "en tiempo real" a ese certificado "único" puesto que ya está extendiendo desde hace más de un mes un certificado de vacunación "a todos los gallegos que tiene dos dosis y están inmunizados".

Galicia apuesta por fomentar el turismo "seguro" y, por ello, impulsará un 'seguro covid' para todos los que visiten la región que garantiza un diagnóstico inmediato, hospitalización inmediata y el pago del hotel durante todo el tiempo que dure la cuarentena", ha explicado Feijóo.

En su opinión, Galicia empezará a reactivar el turismo este verano, ya que es "uno de los territorios más seguros de la UE" al ser una de las comunidades autónomas con menor índice y porcentajes de contagio y de ocupación de camas hospitalarias".