Garamendi avisa de que la economía no puede permitirse otro confinamiento y pide trabajar "sin partidismos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que la economía española no se puede permitir otro confinamiento y ha dejado claro que se debe trabajar de forma conjunta y "dejarse de partidismos".

Así lo ha señalado en una entrevista a 'El País' recogida por Europa Press, donde apunta que en el caso de la 'app' para rastrear el Covid se debe ver cómo se puede gestionar una aplicación "mucho más potente y con seguimientos intensos".

También ha hecho un llamamiento a que haya "más rastreadores" y ha recordado que "lo están diciendo los sanitarios". Desde su punto de vista, invertir en rastreadores es "invertir en economía", porque "todo lo que sea protección y seguridad es lo que necesita la economía".

No obstante, ha remarcado que, aunque las personas son lo primero, "la economía sufrirá de una forma brutal". Por ello, ha afirmado que se va a plantear a los sindicatos trabajar en estas aplicaciones dentro de las empresas, "con respeto a la intimidad", para ver cómo se pueden gestionar los contagios de la gente en un momento dado.

"Y ahí hacemos un llamamiento al Estado, a las comunidades autónomas a que se pongan en marcha. Ha salido una 'app', pero parece que todavía faltan permisos, protocolos. Queremos ir más lejos dentro de las empresas, empezando por las que tienen servicio médico para que esto no se pare. España no se puede parar", ha hecho hincapié.

EXTENDER LOS ERTE

Preguntado por hasta cuándo se deben alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha destacado que es "una herramienta que ha sido, es y será importante para proteger a las empresas, que son las gestionan el empleo".

"Me parece sorprendente que en agosto hablemos de qué negociación hay que hacer cuando dijimos que tenían que ir a diciembre", ha resaltado, tras apuntar que lo que se debe decir es cuánto dinero hay y "hasta cuándo llegan, porque negociado ya está".

Asimismo, ha incidido en que se debe ayudar a las empresas y personas que están sufriendo por el Covid. "Creo que hoy por hoy estamos en el tema genérico y es difícil separar", ha añadido.

Sobre cuántas quiebras y paro han evitado los ERTE, el presidente de CEOE ha afirmado que "se verá con el tiempo", pero que cree que "muchísimo". "Todavía vamos a ver qué pasa en el último trimestre y el primero de 2021. Vienen tiempos que no van a ser fáciles y ahí es donde vamos a evaluar las cosas", según Garamendi, que asegura que las empresas que habrían caído habrían sido infinitas de no ser por los ERTE.

Por otro lado, ha subrayado que la coordinación entre el Estado y las autonomías debería mejorar. "No diría que no funciona, porque no es así, pero sí una mayor coordinación estaría mejor", ha explicado.

"Por ejemplo, en el tema de las 'app', podemos perder mucho tiempo si no trabajamos juntos en aportar una 'app' robusta y estamos pendientes de que uno dé el permiso, otro no lo dé y cuando nos queramos dar cuenta ya haya salido la vacuna", ha apuntado, tras señalar que "mejorar en esa coordinación sería muy deseable".