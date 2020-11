Garamendi (CEOE) traslada a Montero que "no es momento de subir impuestos"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha reunido este jueves con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a quien ha trasladado que a las empresas "no le gustan" los impuestos y que "no es el momento" de subirlos, tal y como se contempla en los Presupuestos de 2021.

"Lo digo siempre y no creo que le vaya a molestar a la ministra (...): a nosotros los impuestos no nos gustan y cualquier subida, pensamos que no es el momento para hacerla. Y es lógico que el mundo de la empresa se lo transmita", ha apuntado Garamendi en presencia de Montero.

En declaraciones a la prensa, el líder de la CEOE ha asegurado que su organización analizará los Presupuestos y propondrá ajustes en aquellas materias que, a su entender, requieran modificaciones.

El dirigente empresarial ha aprovechado además para subrayar que "es importante" que la economía "no se pare", que el confinamiento total sería un "desastre" en el plano económico, y que hay que colaborar para poner todos los medios que permitan combatir la pandemia, algunos de los cuales, como el Radar Covid, están siendo escasamente utilizados.

En este sentido, ha reiterado que contactará con los sindicatos y las empresas, también con las grandes, para poner en marcha una campaña con la que invitar a todo el mundo a descargarse esta aplicación. "Más rastreador que un sistema digital no puede haber", ha añadido.

Asimismo, ha expresado la intención de los empresarios de colaborar en la realización de los test de Covid. "Desde el mundo de las empresas, que lo estamos haciendo bien, también podemos ayudar en esto a la Administración", ha dicho.

MONTERO PIDE LA COLABORACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

Por su parte, la ministra de Hacienda ha considerado "imprescindibles" las aportaciones de las empresas durante el trámite que seguirán los Presupuestos. "Cuantos más grupos políticos y agentes sociales conozcan y apoyen el Presupuesto, mejor", ha apuntado.

Tras agradecer a la CEOE el "ejemplo" que ha dado en la consecución de acuerdos en el diálogo social, como el de los ERTE, Montero ha afirmado que junto a sacar adelante los PGE, el otro "gran rato" es ejecutarlos, y en este sentido ha señalado que se dialogará con las empresas para que ninguna se quede sin posibilidades de optar a los proyectos de inversión contemplados en las cuentas públicas del próximo año.

"Sin vosotros, no será posible", le ha dicho la ministra a Garamendi, a quien también ha trasladado que la capacidad de diálogo que ha demostrado la CEOE en estos meses supone un "buen comienzo" para que el plan presupuestario pueda ejecutarse.