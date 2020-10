Garamendi critica la nueva ley del alquiler y pide centrar los Presupuestos en covid

Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado los planes del Gobierno para elaborar una nueva ley del alquiler de marcado carácter "intervencionista" y le ha pedido más realismo a la hora de diseñar los Presupuestos Generales del Estado, para que estén centrados en la pandemia.

"Me preocupa, y lo digo abiertamente, que el vicepresidente del Gobierno -en alusión a Pablo Iglesias- anuncie con orgullo que España prepara la ley europea más intervencionista sobre el alquiler. Genera una inseguridad brutal y atenta contra el mercado y la propiedad", ha alertado durante su intervención este miércoles en el congreso anual de la patronal del sector de gran consumo (Aecoc).

Garamendi ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo genere confianza y le ha instado a que mejore su proyecto presupuestario -pendiente todavía de su tramitación parlamentaria-, ya que el actual incluye medidas como la subida de algunos impuestos "que va en sentido contrario" a la estrategia seguida por la mayoría de países europeos.

"España no va a crecer un 9 % el año que viene y no vamos a acabar con un déficit del 7 %, será mayor (...) Éstos son unos Presupuestos elaborados en base al pacto de investidura, y aquí lo que hay que hacer son unos Presupuestos para la covid-19 y no precovid. En las empresas, por ejemplo, hemos cambiado nuestros programas y nuestros presupuestos por la pandemia", ha señalado.

El máximo responsable de la patronal ha insistido en que los empresarios desean que estos Presupuestos estén enfocados en 2021 y duren "un año, no cuatro ni cinco", en referencia a las sucesivas prórrogas que se han registrado en los últimos años debido a la falta de consenso en el Parlamento.

"Los Presupuestos de este año no tienen que ser restrictivos (con el gasto), pero son coyunturales, no valen para durar tres años más como si fueran para toda la legislatura", ha defendido.

Garamendi ha reclamado también que el estado de alarma se renueve "si no cada quince días, cada mes", en vez de aprobarlo hasta mayo de 2021 directamente como pretende el Ejecutivo.