Garamendi dice que lo importante es recuperar el empleo y que "no es el momento" de hablar de subir el SMI

Califica de "ocurrencia" la jornada laboral de cuatro días y dice que estos debates generan "desconfianza" a la hora contratar

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha indicado este jueves que lo importante en estos momentos es recuperar el empleo y que las empresas que están sufriendo esta situación provocada por la pandemia "recuperen su espacio", por lo que ha afirmado que "no el momento" de hablar de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para presentar las 21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española, donde ha dejado claro que "con la que está cayendo y la situación en la que se encuentran las empresas", no es "el momento de hablar de estos temas", en relación al SMI.

"Con la situación en la que están las empresas, especialmente las más vulnerables; después de que el año pasado no se indexaron los contratos públicos que afectan a una serie de empresas al salario mínimo y valorando con toda claridad que lo importante es el empleo, que incluso la propia Unión Europea ha planteado en un documento que habría pérdida de empleos como consecuencia de la subida, desde luego, no es el momento de habar de estos temas", ha apostillado.

Garamendi ha añadido que el Gobierno todavía no ha trasladado a los agentes sociales cuál es su opinión sobre la subida del salario mínimo para el próximo año. Sobre el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ha afirmado que todavía no se ha empezado a hablar. "Hay temas que se van a negociar y soy partidario de sentarme en la mesa y hablarlos ahí", ha remarcado.

JORNADA LABORAL DE CUATRO DÍAS

Por otro lado, sobre la jornada laboral de cuatro días, el presidente ha dejado claro que la patronal "no va a entrar en debates que no tocan ni va a contestar cada vez que haya una ocurrencia" y ha remarcado que "España está en una situación seria como para entrar en debates".

No obstante, apuntó que estos temas siempre se tienen que plantear en la negociación colectiva. "Puede haber alguna empresa que por su situación plantee la jornada de cuatro días, pero hay otras muchas que no lo ven. Estando en la situación que estamos, no es el momento de generar desconfianza y que igual la gente no contrate por ver qué va a pasar", ha añadido.

Para el presidente de los empresarios, es necesario que haya estabilidad, "que da confianza, es la que genera empleo y hace que las empresas y empresarios puedan tirar hacia adelante".

Por otro lado, ha insistido en que las reformas que se aprueben deben ir en la "buena dirección" de generar confianza y dar estabilidad al país, ya que esto ayudará a que se anime la inversión, "no solo de capital español, sino también de capital extranjero".