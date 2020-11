Garamendi: "No es momento de abordar una reforma laboral sino de trabajar juntos para salir de esta situación"

Exige no castigar a sectores importantes como la hostelería y recalca que el turismo es "una gran industria" de España

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este jueves que "no es el momento" de abordar una reforma laboral sino que "ahora", en medio de la segunda ola de la pandemia, "lo que toca es trabajar todos juntos para salir de esta situación".

Garamendi ha respondido así, antes de participar en el Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, preguntado por las diferencias entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y la ministra socialista de Economía, Nadia Calviño, sobre la reforma laboral, según publica 'El País'.

Al respecto, ha mantenido que en medio de la segunda ola de la pandemia "no es el momento de gestionar otros temas, que no digo que no se hablen, pero cuando toque". "En estos momentos lo que hay que hacer es salvar la hostelería, el turismo, el comercio y cómo hacer que la Sanidad funcione para arreglar esto que tenemos encima", ha recalcado.

"Ahora no toca empezar a hablar de lo que hay que hay que hacer en una situación normal, lo que hay que hacer es trabajar en esta situación extraordinaria", ha insistido.

En ese sentido, ha aclarado que "en ningún caso" la CEOE está diciendo que no se sentarán en la mesa porque, ha recalcado, "nos sentaremos y hablaremos". Pero ahora, ha remarcado, "de lo que hay que hablar es de cómo podemos salir a la calle y abrazarnos".

NO CASTIGAR A LA HOSTELERÍA

Garamendi, preguntado por si es necesario un plan de choque para el sector de la hostelería, ha comentado que es "evidente" que en la primera etapa de la pandemia las empresas estaban "bien" porque no venían de una crisis financiera". Sin embargo, en estos momentos "la situación es otra".

El presidente de la CEOE, que ha recordado que hoy hay convocadas manifestaciones "ordenadas" del sector, ha recalcado que en España hay "350.000 locales de hostelería" y se ha demostrado que "cuando se hacen bien las cosas", los contagios en este ámbito "no llegan ni al 3%". "Yo creo que es evidente, cuando estamos hablando de colegios mayores y de botellones, de dónde pueden estar los problemas, por tanto, cuidado con castigar a sectores importantes", ha advertido.

Al respecto, ha recalcado, ante algunas manifestaciones que se están escuchando de que "el turismo es algo que no hace falta", que "nadie sobra". "Hay que trabajar, por supuesto, en crear industria, pero el turismo es una gran industria de España, somos el primer país del mundo en turismo y así nos lo reconocen y deberíamos ser los primeros que demostrar cómo se hacen cosas ahora", ha reclamado.

Sin embargo, ha lamentado que la realidad es que han venido 16 millones de turistas cuando en estas fechas España habría recibido 67 millones de personas. "Tenemos que volver a recuperar los 85 millones de personas que nos acompañaban y en eso vamos a trabajar", ha apostillado.