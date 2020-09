Garamendi: No tiene sentido dejar fuera a la Administración en el teletrabajo

Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que no tiene "mucho sentido" que se pretenda regular el teletrabajo en las empresas y que las Administraciones públicas se queden "libres de ello".

"Nos estamos encontrando ahora con que nos quieren regular el teletrabajo, sin embargo, pretenden que las Administraciones publicas quedan libres de ello", ha lamentado Garamendi en Madrid, en su intervención en una mesa redonda durante el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones.

A su juicio, "no tiene sentido que la Administración pública no esté también digitalizada", teniendo en cuenta que es uno de los grandes retos de la sociedad. "Esto es mucho más potente que tener un ordenador", ha apuntado.

"Sinceramente. Para qué quieren consejos si yo no los compro", ha afirmado el presidente de la patronal, al referirse a la posibilidad de que no se regule el teletrabajo en las Administraciones públicas.

Garamendi ha participado este jueves en una mesa redonda junto con el presidente de Ametic -la patronal de la industria digital-, Pedro Mier, quien ha coincidido con el presidente de CEOE en esta materia.

"No podemos tener un país moderno con una administración del siglo pasado", ha dicho Mier, que ha afirmado que "si la Administración pública no se reconvierte en la digitalización igual que las empresas, no hay solución posible".

Tanto Garamendi como Mier han coincidido en señalar la necesidad de que se digitalicen las pequeñas y medianas empresas (pymes), una "brecha importante que queda por cubrir", ha afirmado el presidente de Ametic.