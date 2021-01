Garamendi pone en valor los ERTE pero asegura que su mantenimiento prolongado puede maquillar el paro

Avisa de la falta actual de solvencia de las empresas y de que habrá reestructuraciones

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha instado a que no se diga que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son para toda la vida, aunque ha destacado su importancia en este momento crisis provocada por la pandemia.

"Los ERTE están bien, pero no me vale que me digan que son para toda la vida, porque si no estamos maquillando el paro. Creo que son importantes en este momento, pero cuidado con que maquillemos el paro", ha señalado el presidente de la patronal durante su intervención en el foro 'Salvemos al Turismo, organizado por el Grupo Hotusa.

Además ha asegurado que este mecanismo de protección laboral "al estado le sale más rentable que el paro", ya que las empresas pagan una parte de las cotizaciones sociales. "Cuando se habla de los ERTE parece que es algo que se nos está regalando y en cierta medida a la Seguridad Social le sale más rentable", ha señalado durante su intervención.

Garamendi ha criticado que no se pueda tener, con el actual acuerdo de los ERTE, una "adaptabilidad" para que las empresas "puedan sobrevivir".

ADVIERTE SOBRE REESTRUCTURACIONES

Garamendi ha advertido de que las empresas actualmente están atravesando no solo un problema de liquidez, sino también de solvencia, y ha anticipado que va a haber reestructuraciones de compañías.

"Va a haber, y no nos gusta, reestructuraciones. Es un hecho", ha señalado Garamendi tras explicar que entre enero y noviembre prácticamente 80.000 empresas ya han cerrado al ver mermada su facturación por la crisis.

El presidente de la patronal ha pedido que las ayudas europeas lleguen a las empresas que sean viables. "Pero lo que no podemos hacer es la trampa de decir que solo es viable aquella que no pueda despedir a nadie porque es pura teoría", ha señalado.

PIDE AL GOBIERNO NO HACER REFORMAS UNILATERALES

Garamendi ha pedido al Gobierno "no hacer reformas unilaterales" y ha instado a toda la clase política a escuchar y mantenerse en una posición de lealtad y sentido de Estado.

A la patronal le preocupan algunas reformas que "parte del Gobierno plantea", entre las que destaca cómo se van a reformar las pensiones, las 17 reformas "que pueden ser contrarreformas" de la reforma laboral o la reforma fiscal, que "solo habla de incrementos y no de una mejor gestión de lo público".