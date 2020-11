Garamendi valora las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero cree que son "una declaración de intenciones"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha valorado favorablemente las recomendaciones del Pacto de Toledo y cree que el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión es "una buena noticia después de que se haya tardado unos ocho o nueve años" en alcanzarlo.

No obstante, cree que es "una declaración de intenciones" y que ahora viene el diálogo social, que será donde los empresarios y los representantes de los trabajadores hablen "de cómo se hace" lo que se recoge en las recomendaciones.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público' recogida por Europa Press, donde también ha apuntado que ahora se tiene que trabajar en ver cuál es la edad de jubilación o cómo hacer el sistema sostenible.

"No consiste en pasar el déficit de la Seguridad Social al Estado, porque sigue siendo el mismo", ha apostillado. Asimismo, el presidente de la patronal ha cuestionado también cómo va a ser el fondo público de pensiones. "Habrá que ver qué gestión va a tener, si es competencia desleal o si falla, si la garantía es del Estado. ¿Qué hacemos, lo que se hizo en Argentina y no salió tan bien? No sé", ha añadido.