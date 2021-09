Garzón: Las eléctricas deben aceptar unas medidas que protegen a las familias

Infiesto (Asturias), 16 sep (EFE).- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado este jueves que las compañías eléctricas tienen que "aceptar necesariamente" las medidas anunciadas por el Gobierno para abaratar el recibo de la luz porque son las "adecuadas para proteger a las familias".

"El Gobierno ha actuado de una manera muy acertada ante esta situación que vivimos de tensión y que acaba incrementando los suministros básicos", ha puesto de manifiesto, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita a Asturias.

Garzón ha dicho que el Ejecutivo entiende que las eléctricas "puedan tener opiniones discrepantes", pero ha añadido que tiene "mecanismos suficientes para que estas leyes se cumplan y para hacer un seguimiento de este proceso".

"Entendíamos que se están dando una serie de beneficios extraordinarios que no se corresponden con los costes de producción de las grandes empresas y esos beneficios extraordinarios los están pagando la mayoría de las familias trabajadoras de nuestro país. Por eso, las medidas vienen a revertir la situación", ha puesto de manifiesto antes de subrayar que "son de acuerdo a la ley".

Garzón ha explicado que "las empresas energéticas y eléctricas, en particular, tienen que aceptarlo necesariamente". "No contemplamos otra opción que no sea que acepten estas medidas", ha subrayado el ministro.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de la luz que está teniendo los altos precios del mercado mayorista eléctrico (pool), que ha pulverizado todos sus récords al fijar para hoy un precio medio de 172,78 euros megavatio hora (MWh) y de 188,18 para mañana, jueves.

Ante ello, el sector eléctrico rechazó unas medidas que calificó de "intervencionistas" al considerar que van en contra de las compañías, a la vez que las nucleares, representadas en el Foro Nuclear, volvieron a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio.