Genç (BBVA) deja claro que apostarán por las fusiones si crean valor, pero sin ninguna obligación

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha reiterado que el grupo analiza posibles oportunidades de compra o fusión en diferentes geografías y que participará en una operación de este tipo únicamente si genera valor para el accionista, pero no se siente obligado a hacerlo gracias a que tiene cuota de mercado "más que de sobra".

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el consejero delegado ha asegurado que la prioridad del banco es el crecimiento orgánico, aunque siempre analiza las oportunidades que surjan por si pueden crear valor y "tienen sentido las cifras".

"Nuestro objetivo fundamental es el crecimiento orgánico, aprovechar nuestras ventajas digitales para crecer de forma orgánica. El número de clientes en España ha crecido en 350.000, es una cifra muy buena incluso en un año normal. Tenemos pruebas claras de que podemos crecer fuertemente de manera orgánica en España", ha resaltado.

No obstante, BBVA cuenta con un equipo de 20 personas dedicadas a analizar posibles operaciones de fusión y adquisición. "Esas 20 personas están haciendo un análisis de todo lo que hay en España, en Turquía, Estados Unidos, México, Sudamérica.... es su trabajo, así que no hay nada concreto que añadir", ha señalado tras ser preguntado por si el equipo de M&A está analizado una eventual fusión con Sabadell.

"Nosotros nos basamos en la creación de valor. Si vemos que se puede crear valor en cualquier geografía en que estemos presentes a través de una compra o fusión, lo haremos, y si no, pues no lo haremos. No tenemos obligación de hacer nada ninguna parte, porque tenemos cuota de mercado más que de sobra, solo analizamos por si hay oportunidad de crear valor", ha apostillado el directivo.

En cuanto a las fusiones transfronterizas, el consejero delegado de BBVA ha reconocido que ve menos probabilidades de que se produzcan, al permitir una menor generación de sinergias de costes al no solaparse las oficinas.

En el sentido contrario, ha afirmado que si desinvertir en una geografía generase valor, también sería una opción a considerar. "Lo consideraríamos si viéramos valor en ello. La clave es la base sobre la que se toman estas decisiones, que siempre es la creación de valor para el inversor. Si vemos que puede haber un mejor candidato para gestionar esos negocios no tenemos problemas para optimizar nuestra cartera en ambos sentidos, siempre que sea para crear valor para nuestros inversores", ha indicado.