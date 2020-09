Genc (BBVA) ve "oportunidades" de negocio en España

Madrid, 23 sep (EFE).- El consejero delegado de BBVA, Onur Genc, ha asegurado en una conferencia con analistas que ve "oportunidades" de negocio en España, y ha indicado que "si encontramos algo llegaremos a un acuerdo", siempre enfocados a la creación de valor para el accionista.

En una conferencia telemática organizada por Bank of America (BofA), y a preguntas sobre posibles operaciones corporativas en España, pocos días después de confirmarse la fusión entre CaixaBank y Bankia, Genc ha dicho que "no doy un titular porque no lo hay".

En España "puede haber sinergias y oportunidades, pero hay que ver cuál es el coste de eso", ha explicado, ya que para el banco la prioridad es crear valor para sus accionistas, si bien ha eludido mencionar ninguna entidad.

"Si encontramos algo valioso, haremos un acuerdo, pero si no, estamos cómodos como estamos", ha insistido Genc, que ha añadido que la entidad "tiene potencial para crecer".

El banco ha anunciado este miércoles que prevé una mejora de los beneficios este año gracias al buen comportamiento del negocio en México, y ha señalado que confía en reanudar el pago de dividendos en 2020 o 2021, en cuanto se levantes las restricciones de los supervisores.