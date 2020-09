Gestha estima que la propuesta de reparto de los 31 alcaldes restaría 955 millones al fondo a los municipios

El ayuntamiento de Barcelona, el más beneficiado, ganaría 44 millones y el de Madrid, el más perjudicado, perdería 134 millones

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la propuesta de los 31 alcaldes de repartir el fondo de 5.000 millones de euros de forma proporcional a la población residente en cada entidad local, y no de acuerdo con el eventual préstamo de los remanentes, perjudicará a los municipios españoles en más de 955 millones de euros, ya que recibirían un 25,5% menos.

De los cálculos de los técnicos se desprende que esos importes se destinarían a las diputaciones provinciales y a los consejos insulares de Baleares, que aumentarían su participación en 960,6 millones, un 88% más.

Desde Gestha advierten de que cualquier cambio de criterio en el reparto de este fondo beneficiará a algunas entidades locales y perjudicará a otras, al ser un reparto de 'suma cero'. Los técnicos resaltan que esa importante pérdida de recursos municipales resulta "muy desigual" en función de su solvencia financiera.

"Los ayuntamientos que sufren un déficit estructural y no disponen de remanentes serían los grandes beneficiados del fondo, puesto que no podrían acceder al no tener remanentes líquidos que prestar. Por su parte, los ayuntamientos con más solvencia a largo plazo serían los más perjudicados", explican.

Gestha indica que "sorprende aún más" la propuesta de los alcaldes dada la diferente situación en la que quedan los 31 municipios, donde reside el 24% de la población española.

En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona sería el más beneficiado, ganando casi 44 millones de lo que le correspondería por prestar la totalidad de sus remanentes. A la ciudad condal le seguirían los ayuntamientos de Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada y Córdoba.

En contraposición, los ayuntamientos más perjudicados serían los de Madrid, que podría perder más de 134 millones con la propuesta de su alcalde, José Luis Martínez Almeida, seguida de Ourense y Pozuelo de Alarcón. Otros municipios bastante afectados por la propuesta de sus alcaldes serían los Ayuntamientos de Santander, Badalona, Badajoz y Marbella, señalan.

Los técnicos confían en que este Real decreto ley se convalide y tramite como proyecto de ley para que los municipios dispongan del tiempo necesario para debatir y consensuar sus propuestas.

"Quizás 5.000 millones no sean suficientes para que determinados ayuntamientos puedan atender gastos urgentes no presupuestados, asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o realizar inversiones financieramente sostenibles", apostilla el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.