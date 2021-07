GM y Ford adoptan términos de género neutro para identificar la presidencia

Washington, 12 jul (EFE).- Los dos principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Ford y General Motors (GM), han decidido adoptar un término de género neutro para identificar la presidencia del consejo de administración de las compañías al dejar de utilizar "chairman" en favor de "chair".

GM, cuya presidencia del consejo la ocupa la directora ejecutiva, Mary Barra, confirmó este lunes a medios de comunicación locales que realizó el cambio en mayo aunque sin modificar los reglamentos de la compañía.

GM, el mayor fabricante estadounidense de automóviles, señaló en un comunicado que la adopción del título de "chair" para Barra es uno de los muchos cambios que la compañía está realizando "para ser la compañía más inclusiva del mundo".

En 2019, GM junto con Bank of America y Johnson & Johnson fueron las empresas estadounidenses con el mejor nivel de igualdad de género, según un estudio realizado por la organización Equileap.

Aunque algunos medios en Estados Unidos han utilizado el término "chairwoman" o "chairperson" para nombrar el cargo de Barra desde que llegó a la presidencia en 2015, la compañía había seguido utilizando el término "chairman" en sus documentos hasta mayo.

Por su parte, el consejo de administración de Ford aprobó el cambio de su reglamento la semana pasada para "adoptar lenguaje de género neutro". A partir de hoy, el título de la persona que ocupa la presidencia del consejo de Ford, en este caso Bill Ford, es de "chair".

Ford señaló en un comunicado que la adopción de cargos con género neutro "ayudan a limitar la ambigüedad y contribuyen a la cultura inclusiva y equitativa" que están creando.

La utilización de término neutros está en alza en Estados Unidos. Antes de que GM y Ford adoptasen el cambio, en marzo, el mayor banco del país, JPMorgan Chase, eliminó el término "chairman" en favor de "chair" y también dejó de utilizar pronombres que indican género.

Un estudio realizado en 2019, publicado en la revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS), señaló que el uso de pronombres sin género "reduce prejuicios en favor de hombres, lo que fomenta visiones más positivas de mujeres, homosexuales y personas transgénero".