El gobernador del Banco de España pide ejecutar los 11.000 millones rápido y con flexibilidad

Madrid, 29 mar (EFE).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado este lunes una ejecución "rápida y homogénea" de las ayudas directas de 11.000 millones de euros al sector empresarial, al tiempo que ha pedido flexibilidad para aumentar la dotación o cambiar las condiciones si fuera necesario.

Durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, el gobernador ha considerado que este paquete de ayudas puede ser una herramienta útil para reducir el riesgo que supone un eventual aumento de las insolvencias empresariales.

"Es necesaria la flexibilidad en el volumen y uso de fondos comprometidos, para adaptarse a la propia evolución de la pandemia y a la eventual materialización de los riesgos", ha dicho el gobernador.

A su juicio, es difícil saber si esos 11.000 millones serán suficientes, dada la incertidumbre sobre la evolución macroeconómica de los próximos trimestres, razón por la que "hay que estar dispuestos a ampliarlo en el caso que fuera necesario".

Asimismo, ha señalado que es "particularmente relevante" la "ejecución rápida y homogénea" de los fondos.

En términos generales, ha insistido en que las medidas de apoyo del Gobierno en esta fase de la crisis deben enfocarse en las empresas y los grupos de población más afectados, con especial atención a las empresas viables.

En paralelo, ha considerado necesario identificar las empresas que hayan dejado de ser viables y agilizar en estos casos los procesos de liquidación, ya que "sería contraproducente" que fueran sostenidas de manera indefinida con recursos públicos.

Preguntado directamente por su opinión sobre la viabilidad de las líneas aéreas Plus Ultra -cuyo rescate por parte del Gobierno con 53 millones ha generado las críticas de la oposición política y de empresas competidoras-, el gobernador se ha limitado a señalar que no conoce la situación ni el balance de la empresa y que "afortunadamente" no le corresponde responder a esa pregunta.

HAY QUE EVITAR QUE LA CRISIS SE TRASLADE AL SECTOR BANCARIO

El gobernador ha subrayado que hay que evitar que la crisis incorpore un elemento financiero adicional y ha insistido en que el uso de los colchones de capital por parte de las entidades es "adecuado" para reconocer el deterioro del crédito y seguir proporcionando crédito solvente a familias y empresas.

Las entidades tendrán tiempo suficiente para volver a cumplir con los requerimientos de capital y el inicio del proceso "nunca se hará antes de que los principales efectos de la pandemia se hayan disipado", ha añadido.

En cuanto a las fusiones en la banca, Hernández de Cos ha incidido en que son útiles para ahorrar costes y la rentabilidad pero ha añadido que hay que analizar a fondo todas las propuestas que se presenten, para medir el impacto en la estabilidad financiera y en la competencia.

Sobre si la fusión de CaixaBank y Bankia afectará a la competencia en España, ha señalado que la respuesta ya la dio la semana pasada la CNMC, al autorizar la operación con algunas condiciones.

En ese sentido, ha destacado, las fusiones transfronterizas serían "particularmente positivas" para eliminar la fragmentación existente en el sector financiero.

CONSENSO POLÍTICO PARA HACER REFORMAS ESTRUCTURALES DURADERAS

Junto con las políticas urgentes para contrarrestar el impacto económico de la pandemia, el gobernador ha hablado de la necesidad de acometer cuanto antes reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial de la economía.

Para ello, ha apelado al consenso en un contexto de fragmentación política para que reformas en marcha como la del mercado laboral y la del sistema de pensiones "tengan una continuidad en el tiempo", porque lo contrario "sería muy negativo para al economía española".