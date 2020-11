Gobierno andaluz no ve razonable que la imposibilidad legal de dar a Abengoa 20 millones sea motivo para irse

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha subrayado este jueves que "los 20 millones de euros que Abengoa reclama" a la Administración autonómica "suponen algo más de un 3% del montante total de la operación financiera que necesita la empresa, por lo que no parece razonable que la imposibilidad legal de obtener dicha cantidad sea motivo para irse de Andalucía".

Así lo han trasladado fuentes de la Junta consultadas por Europa Press al hilo de las informaciones que señalan la posibilidad de que Abengoa traslade su sede desde Sevilla hasta la Comunidad Valenciana.

Desde la Junta han querido dejar claro que "esos 20 millones no se pueden dar no por falta de voluntad política" de la Administración andaluza, sino "porque no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos a dicha operación".

En este sentido, desde la Junta insisten en señalar que "las nefastas experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como la de Isofoton o el 'caso Avales', por ayudas 'sui generis' a empresas de dudosa viabilidad, hacen extremar la cautela de los servicios jurídicos a la hora de dar el 'ok' a una operación de esta naturaleza".

A esto, según añaden las mismas fuentes, "hay que sumar la inestabilidad interna en la propia empresa, que hace unos días vivió un cambio de presidente".

Así las cosas, desde el Ejecutivo andaluz reiteran lo que ha señalado este mismo jueves el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, acerca de que la Junta de Andalucía "no le va a dar un solo euro de los andaluces a ninguna empresa si no contamos con todos los informes jurídicos favorables".