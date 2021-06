El Gobierno confía en aprobar en breve la ley de vivienda, pero pide "calma"

Madrid, 24 jun (EFE).- El Gobierno confía en aprobar "en breve" la ley de vivienda, pero la ministra portavoz, María Jesús Montero, admite que en estos momentos hay cuestiones que no permiten avanzar en la negociación entre los dos socios del Ejecutivo al ritmo marcado y por ello pide "calma y tiempo".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha explicado que las negociaciones a veces tienen "altibajos", hasta el punto de que uno tiene la sensación de que "avanza dos escalones y retrocede uno".

El PSOE y Unidas Podemos llevan meses tratando de sacar adelante una ley de vivienda y la ministra portavoz considera que la razón es que ambas formaciones quieren llevar su vocación de máximos al proyecto de ley.

Sin embargo, ha advertido de que estas cuestiones hay que mirarlas desde la seguridad jurídica y el respeto a todos los elementos que tienen que ver con la propiedad privada.

"Para el Gobierno, tan importante es atender el problema como que no haya ningún tipo de inseguridad para los propietarios o para los inquilinos", ha añadido Montero.

La ministra portavoz insiste en que el mercado de la vivienda es "muy sensible" y no se puede "poner patas arriba" sin tener la garantía de que todo se hace según marca el espíritu de la regla y que, en caso de que haya cualquier tipo de impugnación, no haya una incertidumbre añadida.

Aun así, ella muestra su absoluta confianza en que ambos socios de Gobierno llegarán pronto a un acuerdo, que será "muy importante para todos los ciudadanos".