El Gobierno ha movilizado más del 20% del PIB en ayudas directas para atender a los sectores más afectados

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado que el Gobierno ha movilizado ya más del 20% del PIB en ayudas directas para atender a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.

"Hemos movilizado en total más del 20% del PIB en ayudas directas y medidas de liquidez y lo hemos hecho dentro del marco del diálogo social con los sindicatos, a los que quiero agradecer que se hayan puesto al servicio de España para no solo proteger la salud, sino también el empleo y a las empresas. Es una inyección de renta directa y real a los ciudadanos y es importante ponerlo en valor, porque son recursos que pagamos todos los contribuyentes para apoyar a empresas y autónomos y a los sectores más afectados por la crisis", ha indicado Maroto.

La titular de Industria ha respondido así en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados a la diputada de Vox, Patricia Rueda, que interpelaba al Gobierno por las medidas que iba a adoptar para indemnizar a los españoles a quienes le han prohibido trabajar durante la pandemia.

Maroto ha reiterado que la voluntad del Gobierno es "proteger el tejido productivo y el empleo". "Todos somos conscientes de que a pesar de estar ya con el proceso de vacunación, todavía quedan meses duros y tenemos que seguir protegiendo y dando apoyo a los sectores más golpeados para consolidar un crecimiento vigoroso en la segunda mitad del año", ha avanzado.

La ministra ha criticado a la diputada de Vox que su partido haya votado en contra de medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la prestación extraordinaria para los autónomos. "Su partido ha actuado no aportando ninguna medida para luchar contra la pandemia y se han aprovechado para hacer una continua confrontación con el Gobierno. Convierten el Pleno del Congreso en un campo de batalla y cuando llegan temas importantes para proteger a empresas y millones de empleos se ponen de perfil y votan en contra", ha subrayado.

La ministra ha reiterado cuáles son las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez para impulsar la recuperación. "Tenemos que seguir controlando la pandemia, acelerar el proceso de vacunación, protegiendo a los sectores más vulnerables y poner en marcha las inversiones de los fondos europeos", ha indicado.

Maroto ha apuntado que las actuaciones y medidas llevadas a cabo por el Gobierno ya se están notando, ya que ha avanzado que se ha recuperado más de un 70% del empleo destruido e incorporado a tres millones de trabajadores que estaban en ERTE.

Por último, la titular de Comercio y Turismo ha hecho un llamamiento a la diputada de Vox. "La pandemia nos tiene que obligar a pactar, a dialogar y al encuentro. Espero que ahí les podamos encontrar y aportar soluciones a una crisis y seguir contribuyendo para que las mujeres sigamos incorporando nuestra riqueza y talento a la economía", ha señalado.

VOX PIDE INDEMNIZAR A LOS SECTORES CERRADOS

Por su parte, la diputada de Vox ha interpelado a Reyes Maroto sobre cuáles son las medidas del Gobierno para indeminzar a sectores como el turismo, hostelería o comercio, que se han visto obligados a cerrar por las restricciones.

"Tenemos un Gobierno cuya medida estrella es prohibir trabajar. Tienen abandonada a toda la cadena de valor del comercio, la hostelería y el turismo. Queremos saber las medidas que van a tomar para indemnizar a los españoles por prohibirles trabajar, por expropiarles un derecho vital", ha reclamado Rueda, que ha subrayado que detrás de cada cierre "hay ruina y miseria".

Rueda ha indicado en el Congreso que hay sectores que se encuentran en una "situación insostenible". "Si les prohíben trabajar no tienen ingresos, por lo que no pueden hacer frente a sus gastos, y si no tienen recursos les condenan a las colas del hambre. Hay muchas pymes que no tienen liquidez y los autónomos no pueden más", ha recalcado.