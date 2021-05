El Gobierno no recortará el agua del Tajo para el sureste, según Montero

Madrid, 25 may (EFE).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado este martes que las reglas del trasvase Tajo-Segura no van a cambiar y que el Ejecutivo no pretende "recortar" el agua que llega al sureste español mediante ese canal de suministro

Montero ha reaccionado así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas sobre la manifestación, esta semana en Madrid, de regantes y de agricultores de Almería, Alicante y Murcia, apoyados por sus gobiernos autonómicos, para exigir que no se reduzca la llegada de agua a sus tierras procedente del Tajo.

"El trasvase no está en cuestión, en absoluto. Lo hemos querido dejar claro, es una infraestructura crítica que sirve para el abastecimiento de tres millones de personas" e importante para zonas como Murcia, Castilla-La Mancha o Alicante, ha añadido.

La portavoz ha recalcado que se trata de una infraestructura hídrica que la mitad del tiempo está en situación "excepcional" con falta de caudal, por los efectos aparejados al cambio climático.

En ese sentido, ha señalado que la modificación de la normativa, prevista en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), solo pretende dar "más estabilidad" a la transferencia de agua y una situación beneficiosa para la cuenca cedente y la que la recibe.

"El real decreto no va a recortar la cantidad de agua que llega al Levante español (…), no se van a cambiar las reglas de ese trasvase", ha subrayado Montero.

Según ha afirmado, el Gobierno pretende un marco de "diálogo" que permita garantizar el funcionamiento de una infraestructura sometida a "condiciones excepcionales".