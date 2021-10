El Gobierno prioriza el fin del sinhogarismo con vivienda y apoyo social

Madrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno se ha comprometido a priorizar en la ley de vivienda la solución al sinhogarismo, una situación en la que se encuentran más de 40.000 personas en España, facilitando un hogar estable con apoyo profesional para retomar su vida laboral y personal, como realiza la metodología Housing First.

Este programa de intervención social, creado en EE. UU. y desarrollado con éxito en países como Finlandia, empezó a aplicarse en España en 2014 por la Fundación Hogar Sí con 28 viviendas y actualmente se ha ampliado a más de 300, en colaboración con la entidad Provivienda.

Durante el Encuentro Internacional "Housing First como solución al sinhogarismo en España", el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, David Lucas, han coincidido en que vivienda y servicios sociales deben ir de la mano y son la clave para acabar con el sinhogarismo.

"No se puede desvincular la política de vivienda de los derechos sociales, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna en España", ha explicado Lucas, quien ha destacado que el nuevo Plan de Vivienda 2022-2025 se basará en esta metodología "para dar soluciones válidas a las personas que no tienen hogar".

En este sentido, ha reclamado a las comunidades autónomas, que tienen la competencia de vivienda, priorizar soluciones habitacionales para que "cualquier persona tenga garantizada una vivienda digna".

La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda "nace con la vocación de que la vivienda se convierta en uno de los pilares del Estado de Bienestar", ha aseverado el responsable del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana.

Para Álvarez, "poner el foco en la vivienda es crucial para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Housing First ha demostrado resultados y es momento de que se desarrolle como política pública".

En el encuentro se ha presentado una evaluación de esta metodología en España, realizada por la Universidad Complutense y la consultora Fresno, que expone su eficacia para erradicar el sinhogarismo, a través de los cambios que se producen en las personas que han dejado de vivir en la calle, en albergues y centros de acogida de emergencia cuando acceden directamente a una vivienda individual y estable.

Como muestra, el 96 % de las personas que acceden a una vivienda continúan en ella después de 18 meses.

Ha puesto el rostro a este éxito Andrés Alarcón, quien ha explicado cómo el programa le ha servido para recuperar su autoestima, su familia y las riendas de su vida.

"Me proporcionó una vivienda que con el tiempo se convirtió en mi hogar, un espacio donde me sentía tranquilo; me sirvió para curar heridas emocionales y físicas con las herramientas y el acompañamiento que facilita y que deja que el centro seas tú y todo lo decides tú", ha asegurado en el encuentro.

Andrés ha destacado la importancia de que "la vivienda vaya acompañada de recursos sociales; en mi caso tuve que dejar las adicciones y conté con una persona que me asesoró y ayudó para buscar empleo".

Las entidades Hogar Sí y Provivienda destacan además las ventajas económicas del modelo, como concluye la evaluación, que indica que esta solución tiene un coste por plaza similar al de los albergues o alojamientos colectivos, pero ofrece prestaciones superiores a las personas usuarias en cuanto a estabilidad y calidad del alojamiento.