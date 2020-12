Gobierno responde a Podemos que prohibirá cortes de suministros a vulnerables

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha replicado este martes a Unidas Podemos que "no hay duda" de que el Ejecutivo prohibirá los cortes de suministros a las personas vulnerables y ha reivindicado la "sensibilidad" que ha mostrado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, sobre ese asunto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz se ha expresado así a preguntas de los periodistas, después de que Unidas Podemos haya denunciado "la negativa reiterada" del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, a impedir los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma.

Unas quejas de Unidas Podemos que no han gustado a la portavoz del Ejecutivo, que considera que "lo lógico y normal" es que las diferencias se mantengan en el ámbito del Consejo de Ministros, y no fuera. No obstante, ha dicho que el debate es "bueno y es rico".

La ministra portavoz ha asegurado que "en breve" habrá una disposición adicional incorporada a algún decreto ley o alguna de las leyes para prohibir esos cortes y ha reivindicado que ya desde el departamento de Teresa Ribera se han promovido disposiciones para proteger a este colectivo durante el estado de alarma.

En ese sentido, ha garantizado que ninguna "persona vulnerable" reconocida por los Servicios Sociales -y no solo los beneficiarios del bono social- va a tener problemas con los cortes de suministros y que para ello trabaja el departamento de Ribera.

Unidas Podemos no consiguió que el decreto antidesahucios que pactó con el PSOE incluyese la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables, pero el Ministerio de Transición Ecológica y el de Derechos Sociales iniciaron una negociación al respecto.

La coalición de Pablo Iglesias ha asegurado esta mañana llevar "varias semanas trabajando" en ese asunto, aunque, inicialmente, el departamento de Ribera propuso ampliar de cuatro a seis meses el periodo mínimo que tiene que transcurrir desde que la compañía da el aviso al domicilio hasta que se produce el corte de luz, agua o gas.