El Gobierno someterá a "examen" la fiscalidad del sector telecos y detecta zonas sin buena conexión móvil

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Gobierno va a someter a "examen" la fiscalidad en el sector de las telecomunicaciones, al margen de los Presupuestos de 2021. También ha indicado que se han detectado zonas en donde no había buena conexión móvil, por lo que se trabajará por avanzar en la conectividad y el despliegue de redes en todas las zonas a la vez, sin aplazar las zonas rurales.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado para informar de los Presupuestos de 2021, en la que ha indicado que la fiscalidad del sector telecos es un tema "complejo" que "viene de antiguo", si bien ha anticipado que el Ejecutivo tiene la intención de someter a un "examen" dicha fiscalidad, aunque no se incluye dentro de los Presupuestos.

Sánchez ha avanzado que los proyectos de las leyes de Telecomunicaciones y comunicación audiovisual han finalizado el trámite de audiencia pública y se espera que comiencen su tramitación parlamentaria en el próximo periodo de sesiones.

El anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones establecía que las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram, que presten servicios en España y facturen más de un millón de euros tendrán la obligación de inscribirse en el Registro nacional de operadores de comunicaciones electrónicas y abonar la tasa de un euro por cada 1.000 euros de ingresos que ya pagan actualmente los operadores tradicionales.

En su intervención, Sánchez ha explicado que el presupuesto de la secretaría se multiplica por tres, hasta los 1.160 millones, y se encargará de desarrollar tres ejes de la Estrategia España Digital 2020-2025, que pasan por el desarrollo de la conectividad digital, el impulso de la tecnología 5G y de España como polo de atracción de talento del sector audiovisual.

Así, en tres años la inversión en conectividad 5G ascenderá a 3.500 millones y se sumarán otros 200 millones para el plan de promoción del sector audiovisual en el ámbito de actuaciones contempladas en el fondo de recuperación.

CONECTIVIDAD Y 5G

Entre otras partidas, ha detallado que el Plan de Conectividad aprobado la semana pasada dispondrá de una financiación de 583 millones para garantizar la extensión de la banda ancha al 100% de la población con velocidad de al menos 100 megabytes por segundo en 2025.

Según Sánchez, este objetivo es "ambicioso pero realizable", ya que la cobertura poblacional de fibra óptica en España es del 80,4%, muy por delante de la media europea.

También se impulsará el despliegue de la tecnología 5G, en el marco de la estrategia de impulso a esta tecnología aprobada también la semana pasada que se hará también en áreas donde los operadores tardarían en llegar con sus modelos de despliegue convencionales.

Para ello, se impulsarán corredores de transporte viales y ferroviarios, incorporando el 5G a proyectos tractores de digitalización sectorial en los sectores identificados en la Estrategia España Digital 2025, como el agroalimentario, salud, movilidad, turismo o comercio.

En esta línea, ha resaltado que España es uno de los países con mayor conectividad en el ámbito rural, ya que el 46,4% de la población rural dispone de banda ancha de 100 megabytes, y de 30 megabytes más del 80%, mientras que en Alemania, Francia o Reino Unido se sitúa entre el 6% y el 10% el porcentaje de cobertura de 100 megabytes en entorno rural.

"Estamos muy bien, no hemos hecho todo, tenemos un 50% que no hemos llegado a cubrir (con 10 megabytes) y aunque en cobertura de 30 megabytes la mayor parte tiene, hay entre un 15% y un 16% que no tiene acceso a los servicios", ha apuntado, por ello, ha indicado que se trabajará para que llegue la fibra óptica y esos 100 megabytes por segundo a todas las zonas.

En cuanto al coste, ha apuntado que en 2013 se dedicaban unos 60 euros por hogar pasado, mientras que la última convocatoria de extensión de banda ancha costaba 440 por hogar pasado, si bien los programas de extensión de banda ancha solían contar con unos 120 o 140 millones y para 2021 habrá 483 millones, cuatro veces más, lo que da muestra de la "enorme oportunidad" para completar el proceso, que usará también tecnología por satélite.

A este respecto, ha informado de que se ha detectado por la incidencia de la pandemia que había zonas donde se pensaba que había cobertura de 30 megabytes pero "no estaban bien cubiertas", a pesar de que figuraban en los mapas de conectividad.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones también ha adelantado que se acometerán una serie de medidas para promover e impulsar la inversión y hacerla "atractiva2 para el establecimiento de grandes centros de datos.