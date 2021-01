Goirigolzarri asumirá la presidencia de CaixaBank como culminación de la etapa Bankia y no por ego personal

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

José Ignacio Goirigolzarri ha asegurado que asumirá la presidencia de la nueva CaixaBank como culminación de la etapa Bankia, cuya marca está previsto que desaparezca este mismo verano, y no por tema de ego personal por pasar a ser el 'número uno' del banco más grande de España.

"Los accionistas y el consejo entendieron que yo contribuiría si iba al nuevo banco para culminar este proceso de transformación extraordinaria en Bankia", ha dicho Goirigolzarri en la que ha sido la última rueda de prensa de resultados que la entidad realiza con su marca.

Según ha dicho, asumirá este puesto en la nueva CaixaBank "con una alegría inmensa" ante un proyecto que ha calificado de "ilusionante". "Esto no va en términos de egos personales, sino en términos de servicio", ha subrayado el banquero.

Haciendo un balance del plan estratégico de Bankia para el periodo 2018-2020, el presidente de la entidad ha reconocido que la rentabilidad ha sido el punto más negativo que no se ha conseguido alcanzar dentro de los objetivos.

En el lado positivo ha destacado el mejor capital en el pasivo y la "ciertamente notable" reducción de improductivos en el activo. También ha destacado el músculo financiero de Bankia y el crecimiento en cuota de mercado experimentado en los últimos años.

En cuanto al comportamiento de los clientes tras completarse la fusión, Goirigolzarri confía en que no haya una pérdida significativa, sobre todo porque actualmente no cabe la posibilidad de realizar una política de captación muy agresiva como sí podía ocurrir hace una década.

Para el presidente de Bankia, la mejor manera de captar clientes y quitar cuota a entidades fusionadas es incrementando la retribución a los mismos, estrategia que actualmente casi no se puede acometer por los bajos tipos de interés.

De hecho, ha asegurado que "millones" de clientes de la nueva CaixaBank continuarán con un esquema de cero comisiones muy similar al que tienen actualmente en Bankia con el programa 'Por ser Tú'. "Habrá que hacer algunos ajustes a partir de la integración informática, pero la filosofía en comisiones es la misma", ha indicado.

Igualmente, a pesar de que BBVA haya anunciado que cobrará a los particulares menos vinculados por depósitos superiores a los 100.000 euros, Goirigolzarri ha afirmado que en Bankia "jamás se les ha pasado por la imaginación" tomar esa decisión y que "lo descartaría" para el nuevo grupo.

EL DIVIDENDO, UNA DE LAS PRIMAS DECISIONES DEL NUEVO CONSEJO

Poro otro lado, Goirigolzarri ha explicado que el acuerdo de fusión recoge que ninguna entidad podrá repartir dividendos hasta que la operación se haga efectiva, pero ha asegurado que el reparto de beneficios será una de las primeras decisiones que tome el nuevo equipo, que "está empezando a definirse".

"Posiblemente será una de las primeras decisiones del nuevo consejo pero, insisto, no me gustaría dar opiniones personales, sería arrogarme responsabilidades que no me corresponden", han remarcado. Sin embargo, la idea es que se reparta el 15% del límite impuesto por el Banco Central Europeo (BCE).