Goirigolzarri: hay que hacer sacrificios para asegurar el empleo futuro

Bilbao, 24 may (EFE).- El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha reiterado su convencimiento de que habrá un acuerdo sobre el ERE en el banco, que ha justificado porque "hay que hacer sacrificios a corto plazo para asegurar el máximo número de puestos de trabajo a medio plazo".

Goirigolzarri ha sido uno de los ponentes de las Jornadas Financieras de Deusto Business School, que han debatido sobre "Concentraciones Empresariales", donde se le ha preguntado por las negociaciones del ERE (despidos) en la entidad fusionada, que afecta a 7.791 personas en toda España.

"Nuestra intención es llegar a un acuerdo completo en el tiempo más breve posible, porque estas situaciones generan un alto nivel de incertidumbre en los equipos. Es complicado, sensible y doloroso, pero se realiza para asegurar la viabilidad futura", ha subrayado el presidente de Caixabank.

Goirigolzarri ha recordado que en las dos entidades fusionadas, Caixabank y Bankia, ya han pasado por este tipo de ajustes laborales "y siempre hemos llegado a acuerdos. Quedan unas semanas de negociación, pero llegaremos a un acuerdo y no hay nada que desee más que eso".

Además del recorte de la plantilla, el banco preparará en los próximos meses el proceso de integración de sistemas. Goirigolzarri ha explicado que se ha elegido el sistema de Caixabank, por lo que Bankia tiene que integrarse en el mismo, "y se va a hacer de una sola vez. Lo tenemos planificado para noviembre".

Goirigolzarri ha explicado que la lógica de la fusión entre Caixabank y Bankia "parte del análisis del mercado bancario europeo", que se enfrenta a varios desafíos, el primero, la rentabilidad, con cinco años con tipos negativos, que van a seguir "por un largo periodo de tiempo".

Los otros retos son "una revolución tecnológica con velocidad creciente" y el enorme crecimiento de las grandes tecnológicas y los intermediarios no bancarios, sin los requerimientos de la banca en términos de capital.

"Nuestra respuesta ha sido fusionarnos, y hacerlo de forma rápida, con anticipación. La fusión es la mejor respuesta estratégica, nos da un tamaño crítico muy importante, lo que nos permite unas economías de escala y una gran eficiencia, y un músculo financiero que nos permite invertir en innovación y tecnología", ha subrayado.

Goirogolzarri también ha reflexionado sobre porqué en la banca solo hay fusiones domésticas y no paneuropeas, y la razón es que en estas últimas "las sinergias no son evidentes. Si tienes un banco en España y otro en Francia, los sistemas contables, de atención al cliente, son distintos, es muy difícil encontrar sinergias de costes, y las de ingresos no son evidentes".

Javier Hernani, consejero delegado (CEO) de Bolsas y Mercados Españoles, también ha comentado que las fusiones empresariales son "el pan nuestro de cada día".

Para Hernani, las fusiones del futuro "tendrán que ver con la tecnología, con quienes serán lo ganadores y perdedores de las tecnología de hoy. El grupo BME tiene identificado muy bien que ese es el futuro, como la emisión de bonos digitales o "tokenizar" (convertir activos reales en activos digitales) todo tipo de activos, pero todo regulado, no con experimentos".