Goirigolzarri y Roig piden un "buen marco" de seguridad jurídica y fiscal para las empresas

Ven "un error" concentrar las esperanzas en la vacuna y apuestan por convivir con el Covid-19

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el de Mercadona, Juan Roig, han instado este miércoles a las autoridades a poner un "buen marco" de seguridad jurídica y fiscal para las empresas privadas, protagonistas de la recuperación económica.

Ambos se han pronunciado en estos términos en el XIX Congreso de Directivos CEDE, que se celebra en València, donde han mantenido un diálogo moderado por la consejera de Saba Infraestructuras y presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, Elena Salgado.

Así, Goirigolzarri ha instado a las autoridades españolas a "poner un marco de seguridad jurídica y fiscal" que promueva los valores empresariales, y ha advertido de que "sería una irresponsabilidad tremenda" no invertir los fondos europeos en proyectos que creen riqueza, en los que "el auténtico protagonista es el mundo empresarial".

Roig, por su parte, ha coincidido con él en el protagonismo que tendrán las empresas para salir de la crisis: "Esto lo sacaremos adelante las empresas privadas, a las que tenemos que dar un buen marco", ha reivindicado.

Por otro lado, ambos creen que "es un error concentrar las esperanzas en la vacuna" contra la Covid-19 porque "nos hace fatalistas", cuando en opinión de Goirigolzarri, lo que hay que hacer ahora es "optimizar la gestión de esta situación". En la misma línea, Juan Roig ha instado a "no hablar tanto de la vacuna" para seguir trabajando "pico y pala" en salir de la crisis derivada de la pandemia.

Para Goirigolzarri, es necesario "adaptarse a vivir con esta situación" porque "hablar tanto de la vacuna generará expectativas frustradas y no nos permite focalizarnos en las capacidades que tenemos".

En su opinión, ahora "la agenda política debe concentrarse en las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos: la crisis sanitaria, esto es, salvar vidas, y en la crisis económica, generar puestos de trabajo".

Para ello, el presidente de Bankia ha señalado que es necesario "un presupuesto con el máximo consenso y concentrado en la generación de riqueza" y un cambio en el modelo educativo en un mundo en transformación que exige nuevas habilidades y "si no se hace un esfuerzo ahora, será un problema en los próximos años".

Además, el presidente de Mercadona considera que "no hemos enfocado bien el 'quédate en casa'. Es como respirar o comer, las dos cosas las tenemos que hacer: primero respirar y después comer pero si respiras mucho y no comes acabarás por dejar de respirar", ha advertido.

En este sentido, Roig ha señalado que "hay que cuidarse por supuesto, pero además es innegable que está la economía". Así, ha defendido que "hay que mantener la salud y la economía", pero a su entender "nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía".

SIN PLANES ANTE PANDEMIAS

Sobre cómo ha afectado la crisis de la Covid en sus empresas, el presidente de Bankia ha admitido que tenían análisis de riesgos frente a todo tipo de situaciones, desde terremotos hasta ataques terroristas, pero "ninguno para una pandemia", y ha destacado el cambio de catálogo de productos y servicios que ha experimentado la entidad a raíz de esta crisis.

El presidente de Mercadona por su parte ha cifrado en 300 millones la inversión de la cadena de supermercados en medidas para preservar la salud de sus trabajadores y sus clientes, y ha explicado que durante este tiempo se han concentrado en sus fortalezas, haciendo lo que hacían y estando "al pie del cañón".