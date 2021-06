El gran consumo se ofrece a liderar salida de crisis y pide que se le escuche

Madrid, 27 jun (EFE).- El sector de gran consumo se ofrece a liderar la salida de España de la crisis provocada por la pandemia, aunque para ello reclama a las autoridades una mayor capacidad de escucha sobre sus demandas para acelerar la vacunación, para que la fiscalidad no perjudique la recuperación y que se implante un modelo laboral más flexible.

"Claramente no, no tengo la sensación de que seamos escuchados lo suficiente dada la relevancia y el peso en la economía nacional que tenemos", arguye el nuevo presidente de la patronal de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), Ignacio González.

En una entrevista con Efe -la primera desde que asumiera el cargo oficialmente el pasado miércoles-, el también consejero delegado de Nueva Pescanova apunta a lograr una mayor atención por parte de la Administración entre los retos a afrontar.

"Queremos liderar la salida de esta crisis como sector responsable que somos, hay que confiar en el potencial de nuestras empresas. Ya lo demostramos en la pandemia, cuando conseguimos garantizar el abastecimiento alimentario sin apenas roturas de 'stock'", razona.

González pretende "posicionar al sector" como pieza clave de la economía, ya que las más de 30.000 compañías que lo componen -Mercadona, Inditex, El Corte Inglés, Coca-Cola o Nestlé entre ellas- representan cerca de un 25 % del PIB nacional.

"La pandemia nos ayudó a que el ciudadano en general vea lo importantes que somos y no fallamos, eso cambió un poco su percepción. Pero en la Administración, menos", lamenta.

El responsable patronal cita como ejemplo su propuesta para acelerar el proceso de vacunación, elevado a las autoridades hace tres meses y que por el momento apenas ha sido tenida en cuenta.

"Tenemos 4,5 millones de empleados y ofrecemos nuestras tiendas, almacenes y centros para vacunar -a través de los servicios médicos internos o las mutuas de accidentes de trabajo-, pero por ahora poco caso se nos ha hecho. Cuando se relaje la separación por edades podríamos ayudar", asegura el presidente de Aecoc en alusión al elevado porcentaje de trabajadores jóvenes en sus compañías.

González recuerda que aunque el porcentaje de inmunizados contra la covid-19 aumenta a buen ritmo, la economía española se juega buena parte del año durante el período estival, por lo que cualquier avance será clave para el turismo y la hostelería.

CONTRARIO A ELEVAR LA PRESIÓN FISCAL

En su opinión, en una coyuntura como la actual hace falta "invertir en innovación y tener músculo financiero para salir de la crisis", por lo que la posibilidad de que el Ejecutivo español eleve la carga fiscal "no va a ayudar" y se corre el riesgo de que la recuperación sea más lenta.

En este sentido, incide en la importancia de evitar que las comunidades autónomas rompan la unidad de mercado con impuestos específicos, y subraya que el país se juega seguir siendo competitivo con la llegada de los fondos europeos "Next Generation".

"Es una oportunidad única que no podemos pasar. Si las pymes -que son mayoría en el tejido empresarial nacional- no se digitalizan e invierten en sostenibilidad ahora, es muy difícil que España no acabe perdiendo el tren", advierte el dirigente de Aecoc.

De hecho, esta inyección de fondos podría incluso facilitar un "cambio de modelo" para que el sector industrial cuente con un mayor peso dentro de la economía española.

Otra de las reivindicaciones de la patronal es la de que el Gobierno introduzca una mayor flexibilidad en la legislación laboral, un punto clave para una parte del sector de gran consumo debido a la estacionalidad de sus ventas.

"Nos conformaríamos con que a la hora de decidir las medidas que nos afectan, contaran más con nosotros. Las empresas somos el motor de la economía y la Administración nos debe reconocer como tal, nos gustaría ser consultados sobre nuestra visión", insiste.

PREVISIONES

El sector de gran consumo augura un verano sensiblemente mejor que el del año anterior, con la subida de los índices de confianza como indicador clave para ser optimistas.

"El PIB cayó once puntos en 2020, pero hay una bolsa de ahorro de casi 60.000 millones de euros y casi la mitad no se gastó porque no se podía viajar, porque se dejó de ir a la hostelería... En cuanto mejore la economía, eso va aflorar y es una buena noticia", argumenta González.

Aecoc estima que España no recuperará al 100 % la situación económica prepandemia hasta 2023, con el regreso del turismo internacional como principal factor a tener en cuenta.

"Las ayudas directas en España rondan el 4 % del PIB, muy por debajo de la media de otros países europeos. La particularidad nuestra han sido los créditos ICO, que suman prácticamente otro 8 %. Han ayudado a inyectar liquidez, pero hay que devolverlos en algún momento", advierte su presidente.

Óscar Tomasi