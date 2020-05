Las grandes bolsas europeas abren con pérdidas superiores al 1 %

Las principales bolsas europeas comenzaban la sesión de este miércoles con pérdidas superiores al 1 % en la mayoría de los casos, después de la caída de la víspera de Wall Street, según datos del mercado.

A las 9.15 hora local (7.15 GMT), Fráncforf bajaba el 1,75 %; París, el 1,55 %; el índice Euro Stoxx 50, el 1,58 %; Milán, el 1,18 %; Londres, el 1,07 %; Zúrich, el 0,82 % y Madrid, el 0,76 %.

El martes el índice Dow Jones de Industriales cedió el 1,89 %; el S&P 500, el 2,05 %, y el Nasdaq, el 2,06 %. En Asia, Tokio cayó el 0,49 % y Shanghái subió un par de décimas porcentuales.

Tras este inicio de sesión a la baja se encontraban las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer sanciones a China si no colaboraba en la investigación del surgimiento del coronavirus, además de indicar al Fondo Federal de Pensiones que no invierta en valores chinos si no quiere ser multado.

El epidemiólogo de la Casa Blanca Anthony Fauci advertía de los riesgos del desconfinamiento porque no está controlada la expansión del coronavirus.

Además, bajaba el precio del barril de petróleo (el Brent, referencia en Europa, se abarataba el 1,5 %, hasta 29,5 dólares) y en el Reino Unido se conoció la caída del 2 % del PIB en el primer trimestre y del 8,2 % de su producción industrial.

La cotización del euro se mantenía en los niveles de la víspera, alrededor de 1,085 dólares, y el rendimiento de la deuda alemana a largo plazo subía hasta el -0,52 %.