Grupo Hirviendo invertirá 3,75 millones en abrir 15 tabernas de 'perretxiCos' en Madrid

Trabaja para abrir en Barcelona, Bilbao y Málaga y prepara para 2021 el lanzamiento de un nuevo concepto gastronómico

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo Hirviendo, cadena de restauración especializada en pintxos vascos e inspirados en el concepto de las nuevas tabernas vascas, invertirá 3,75 millones de euros para en la apertura de 15 'perretxiCos' en la Comunidad de Madrid en los próximo tres años, según ha informado la compañía.

En concreto, en 2013 llegó al mercado el primer 'perretxiCo', que está localizado en Vitoria, para desembarcar el pasado año en Madrid, donde cuenta actualmente con tres tabernas en la capital.

De esta forma, el grupo acelera su expansión en España, ya que se encuentra negociando aperturas de sus tabernas en ciudades como Bilbao, Málaga, Barcelona y la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, el grupo prepara la expansión de un segundo concepto, 'la esCotilla', una taberna marinera especializada en arroces y pescados para 2021, y tiene previsto abrir durante este año en Vitoria su primer centro piloto de un nuevo concepto de asados a la leña.

Además, la compañía está ultimando los detalles para la compra y acondicionamiento de una nave industrial donde se ampliará tanto el centro de I+D, como el obrador y las oficinas centrales del grupo en el 2021.

"El momento actual ha propiciado el lanzamiento de nuestros servicios de 'take away' y 'delivery', un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Queremos ir más allá con nuestro 'delivery' y pronto lanzaremos una línea de cuarta gama que permita a los clientes no solo acceder a productos que normalmente no se consumen en un entorno doméstico, sino disfrutar de la experiencia de cocinar como grandes chefs", ha asegurado el chef de perretxiCo, Josean Merino, que reconoce que la crisis sanitaria "supone un reto" para el sector.

De esta forma, Merino no esconde que su sueño es llevar la cocina vasca a todos los rincones del mundo. "Queremos crecer como los perretxiCos, ofrecer una buena propuesta gastronómica y que gente de todos los rincones del mundo pueda disfrutar de un buen bolliCo de basatxerri o nuestro donut de cocido vasco. Defendemos un concepto donde además de estar en un local bonito y divertido se valoren también nuestros platos y nuestros pintxos", ha indicado.