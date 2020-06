Los grupos cargan contra Nissan por no comparecer ante el Parlament

Todos los grupos parlamentarios a excepción de Cs han criticado duramente a la dirección de Nissan por rehusar comparecer este lunes ante el Parlament en la sesión monográfica sobre el cierre de las plantas de la empresa en Cataluña.

Para la sesión de hoy estaban citados en una sesión conjunta de las comisiones de Empresa y Trabajo el director de Nissan Motor Ibérica y encargado de pilotar el cierre de Barcelona, Frank Torres; el vicepresidente de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso; el director de Relaciones Institucionales de Nissan España, Juan Luis Pla de la Rosa, y el vicepresidente sénior de Nissan Europe, Gianlucca de Ficchy, pero ninguno de ellos ha acudido al Parlament, adonde sí han ido los representantes sindicales.

La empresa ha excusado su ausencia en una carta al Parlament en la que afirman que su no comparecencia se debe al inicio del periodo de consultas con los trabajadores para conseguir "el mejor clima" en las negociaciones para el cierre.

"Entendemos que tenemos que empezar las conversaciones con la representación de los trabajadores sin interferencias, considerando que la comparecencia ante el Parlament no ayudaría a este efecto", han indicado los responsables en la carta, que se ha leído ante la comisión.

Con todo, la empresa ha dejado abierta la puerta a que "si las circunstancias lo aconsejan, se pueda considerar una comparecencia como la requerida más adelante".

A lo que la diputada del PSC-Units Alicia Romero, cuyo grupo propuso la comparecencia de los responsables de la empresa, ha indicado que no quieren renunciar a ella y que apuestan por posponerla hasta dentro de unas semanas para que "den la cara" ante los representantes públicos.

Desde JxCat, el diputado Eduard Pujol ha aseverado que Nissan "todavía no ha entendido que esto no es un juicio, sino una comisión parlamentaria", y ha indicado que el silencio de la empresa es "un error gravísimo" que pone en evidencia una actitud de "menosprecio que no tiene ningún tipo de justificación".

El diputado de ERC Jordi Albert ha calificado de "indignante y vergonzosa" la actitud de la dirección de la empresa y ha apuntado que el motivo que ha esgrimido Nissan para no comparecer, además de ser "vergonzoso", demuestra que la dirección "ni es clara ni es transparente".

En una línea similar se ha expresado el diputado de la CUP Vidal Aragonés: "Si este Parlament admite que se hagan citaciones y que no comparezcan a los que llamamos, ya nos podemos ir".

Desde los comunes, la diputada Yolanda López ha expresado su "total rechazo" a la "actitud cobarde que está tomando la dirección de Nissan España", tanto en las acciones sobre el cierre como en su ausencia en la comisión de hoy.

Mientras, el diputado del PPC Santi Rodríguez ha señalado que no terminan de entender la decisión de no comparecer y que les hubiera gustado tener a los representantes de la empresa para conocer su opinión.