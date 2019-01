Los grupos exigen tomar medidas por la pérdida de empleos al cerrar Meirama

Las cuatro formaciones con representación en el Parlamento gallego han urgido hoy tomar medidas ante el posible cierre de la central térmica de Meirama que supondría la pérdida de varias decenas de empleos.

Los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios se han manifestado al respecto en los pasillos de la Cámara, tras el anuncio de la empresa energética Naturgy, surgida de Gas Natural Fenosa, que solicitó al Gobierno central el cierre de su central térmica de Meirama, en la provincia de A Coruña, para convertir la zona en una parque eólico, pactando sobre los 77 puestos de trabajo 40 recolocaciones y 37 salidas.

El portavoz del PPdeG en O Hórreo, Pedro Puy, ha considerado que esta decisión es "una mala noticia en todos los sentidos", de la que responsabiliza a la empresa pero también al Gobierno central.

Según Puy, la actuación de la empresa no es la adecuada porque, a diferencia de la compañía que opera en la central de As Pontes, "no está trabajando por acomodarse a la normativa europea" y no busca "una salida razonable".

Con todo, también carga contra la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez que intenta "imponer una transición" para este tipo de centrales que "no tiene en cuenta" posibles mejoras tecnológicas o medioambientales.

Por ello, "se juntan dos cuestiones que van a llevar a Meirama a un problema muy grave".

En un tono similar, el líder de En Marea, Luís Villares, también ha tachado la intención de cierre como una "mala noticia en el corto plazo para el empleo en la comarca".

Por ello, pide exigir el cumplimiento de "todos los acuerdos" para llevar a cabo una "transición ecológica que necesariamente se tenía que producir" pero de forma que se mantengan los empleos.

En este sentido, pide "planes específicos dotados presupuestariamente" para viabilizar la posible pérdida de los empleos, en Meirama y también en As Pontes.

Para ello, el Gobierno debe asumir "que la dependencia de las fuentes de carbón está en vías de acabar", algo que debe "aceptar y poner remedio" de forma inminente después de que sean aspectos que no se han contemplado ni en los presupuestos gallegos ni en los estatales.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha abogado por poner en marcha una estrategia de colaboración entre la Xunta y el Ministerio, para que hagan "todo lo posible para convencer a la empresa para que haga las inversiones que permitan la supervivencia" de la central.

Ha asegurado así que la apuesta de los socialistas es "prolongar la vida de Meirama hasta donde sea posible" y hasta done la comisión europea autorice.

Finalmente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado que este anuncio entra dentro del "desmantelamiento industrial en nuestro país" que permite a su juicio la Xunta, que no hace caso de las advertencias que urgían exigir una modernización de las instalaciones.

La nacionalista ha lamentado la decisión de Naturgy en referencia a una "central que lo que tenía que hacer es modernizar sus instalaciones para que lo que hubiese fuese menor contaminación" y, de este modo, "cumplir la normativa".

En palabras de Pontón, esta noticia "lo que nos adelanta es un invierno para el empleo industrial" ante el que "la Xunta no está a la altura" porque a lo único que se limita es "a echar balones fuera".