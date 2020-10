Guindos afirma que el BCE no está "sin munición", pero no ve necesario extender las compras de emergencia

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Banco Central Europeo (BCE) no se ha quedado "sin munición", aunque a corto plazo no es necesario extender las medidas de estímulos aprobadas en los últimos meses, como el programa de compras de activos de emergencia (PEPP), según ha asegurado el vicepresidente de la autoridad, Luis de Guindos.

"El PEPP es un programa temporal y de emergencia, diseñado para lidiar con la pandemia. Y todavía tenemos más de la mitad del programa disponible. No nos hemos quedado sin munición en absoluto", ha afirmado el exministro español en una entrevista con el medio Market News International (MNI), cuya transcripción ha difundido el BCE este jueves.

"Hemos extendido el programa hasta, al menos, mediados de 2021 y, si fuera necesario, podríamos ajustarlo y recalibrarlo en el futuro. No hemos tomado esa decisión todavía y, en mi opinión, no es necesario que la tomemos inmediatamente", ha agregado Guindos.

Durante la entrevista, el vicepresidente del instituto emisor también ha asegurado que el Consejo de Gobierno del BCE todavía no ha debatido sobre cuál será el curso de acción en caso de que la "fase de crisis" del Covid-19 no se termine a corto plazo. No obstante, sí que ha alertado que el BCE tiene que equilibrar dos objetivos: minimizar el daño y evitar un exceso de estímulos.

Con respecto a la revisión de la estrategia de política monetaria que está desarrollando el BCE, Guindos ha reconocido que los observadores del BCE "prestarán mucha atención" a cómo definirán la estabilidad de precios, pero que el elemento "clave" del debate serán los instrumentos (cuáles son, cómo de efectivos son y qué potenciales efectos secundarios tienen).