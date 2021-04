De Guindos (BCE): La banca aún tiene que ajustar costes y exceso de capacidad

Madrid, 29 abr (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido que la banca española es solvente, pero ha subrayado que tiene retos por delante que le obligan a seguir ajustando costes y a reducir su exceso de capacidad.

"Sin duda existe un exceso de capacidad en Europa que también se produce en España, existen problemas de costes que son excesivos y que hay que reconducir de algún modo. La consolidación es una posibilidad, pero es un instrumento, no un fin en sí mismo", ha afirmado De Guindos en un encuentro organizado por la compañía de asesoramiento financiero Arcano.

"No nos podemos dormir en los laureles, hay que continuar con el proceso -en última instancia- de reestructuración, de reducción de costes", ha añadido el vicepresidente del BCE, que ha recordado, no obstante, que la posición de partida no tiene nada que ver con la del periodo 2008-2011 previo al rescate europeo de la banca española.

Según ha dicho, la baja rentabilidad y unos niveles de capital inferiores a la media europea pueden terminar pasando factura a la solvencia de los bancos en un entorno muy incierto y en el que están entrando nuevos competidores que antes no existían (fintech y bigtech).

A su juicio, hay que encarar estos retos "de forma decisiva", para que la baja rentabilidad no acabe erosionando la base de capital de los bancos, pero también "gradualmente y de forma prudente".

INFLACIÓN CRECIENTE

Respecto a las expectativas al alza de inflación, que se espera que este año cierre por encima del 2 % en la zona euro y del 3 % en Alemania, De Guindos ha dicho que no hay que confundir incrementos temporales con estructurales.

Al respecto ha dicho que en el BCE creen que las subidas de este año serán transitorias y que habrá una moderación en 2022, aunque ha matizado que "el nivel de incertidumbre es brutal" y que hay que estar vigilantes.

"Tenemos que estar muy encima vigilando expectativas de inflación a medio plazo y efectos de segunda ronda sobre las demandas salariales, que no están ocurriendo en este momento", ha asegurado.