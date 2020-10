Hacienda inicia los contactos con los socios de investidura para buscar apoyos al PGE

Madrid, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Hacienda inicia esta semana los primeros contactos con los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asegurarse que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se pueden presentar y empezar a tramitar en el Congreso de los Diputados.

Hacienda ha cerrado ya diversas reuniones con el PNV, Compromís y Más País en el Congreso, mientras que con ERC ha mantenido contactos preliminares, y JxCAT confía en poder hablar esta semana, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se reunirá con discreción estos días con el equipo económico del Ministerio de Hacienda.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, avanzó la semana pasada que Hacienda parece tener "prisa" en la negociación presupuestaria, toda vez que se ha aprobado un techo de gasto para 2021 histórico y que se han suspendido las reglas fiscales de déficit y deuda para ese año.

Además de al PNV, la propuesta de presupuestos será presentada mañana al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que precisamente interpelará a la ministra en el Pleno durante la sesión de control al Gobierno sobre el cumplimiento del acuerdo al que llegaron para apoyar a Sánchez como presidente del Gobierno.

En este acuerdo pesaban compensaciones económicas para la Comunidad Valenciana mientras no se defina un nuevo sistema de financiación en el plazo de ocho meses, así como un compromiso firme con la dependencia y aumentar inversiones en aeropuertos y puertos.

El portavoz de Más País en el Congreso, Iñigo Errejón, también ha confirmado que el equipo ministerial técnico se reunirá mañana con su partido para ver la concreción de los números del borrador presupuestario y para trasladar a esta formación sus propuestas.

Asimismo, fuentes del partido han avanzado que posteriormente habrá otra reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Nacho Álvarez.

Mientras, ERC ha señalado que los contactos habidos son "preliminares" y el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha señalado en rueda de prensa que están dispuestos a sentarse a hablar, pero que no participarán "en la operación de salvar al soldado Ciudadanos".

"Hay poco margen para la magia, creo que con la que ha caído, la que está cayendo y la que careá sería irresponsable no escuchar y no hablar y esto incluye los presupuestos generales y esto no nos hace menos independentistas sino más útiles", ha dicho, tras señalar fuentes del grupo parlamentario que hay "límites marcados" ya que sus propuestas fiscales, en Educación o en Sanidad son "antagónicas" con las de otras formaciones, como Ciudadanos.

La ministra de Hacienda ha señalado en varias ocasiones que hablará con todos los partidos políticos que quieran ver los Presupuestos pero que primero lo hará con las formaciones con sensibilidad más cercana al Gobierno, que son los socios de investidura.

En este sentido, el Gobierno también mantendrá contactos esta semana con BNG y Teruel Existe y previsiblemente hablará con Nueva Canarias, así como con EH Bildu, cuya abstención junto con la de ERC en la votación de investidura fue clave.