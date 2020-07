Hertz pagará 565 millones a sus acreedores y reducirá su flota más del 35 %

Madrid, 22 jul (EFE).- La estadounidense Hertz ha alcanzado un acuerdo temporal de 650 millones de dólares (565 millones de euros) con un grupo de acreedores, a cambio de que la compañía de vehículos de alquiler reduzca en más de un 35 % el tamaño de su flota en plena pandemia de la covid-19.

En un documento presentado el lunes ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. en Delaware se apunta que Hertz y sus acreedores de titulizaciones respaldadas por activos han alcanzado una solución temporal a su disputa que se aplicará al menos hasta final de año.

Hertz, que se declaró en bancarrota en mayo, dijo el mes pasado que quería reducir su flota de automóviles en EE.UU. en más de una cuarta parte, lo que se traduciría en unos 144.000 vehículos. La flota de la compañía ha permanecido parada al evaporarse la demanda por culpa de la pandemia.

Según el acuerdo provisional, que deberá ser aprobado por el tribunal estadounidense, Hertz se deshará de más de 182.500 vehículos para final de año, por lo que su flota quedará en unos 310.000 automóviles.

El pacto establece que Hertz pagará 650 millones de dólares hasta final de año al grupo de acreedores, una suma que es más o menos la mitad de lo que el grupo está obligado a pagar por contrato, según ha explicado a Efe Dow Jones una fuente con conocimiento de la situación.

Además, Hertz está intentando conseguir unos 2.000 millones de dólares (1.735 millones de euros) en financiación para ayudar a superar la suspensión de pagos, según ha indicado esa misma fuente.

El grupo con el que la compañía ha alcanzado el acuerdo está integrado por Deutsche Bank AG, Bank of New York Mellon Trust, Capital Group, Barings LLC y One William Street Capital Management.